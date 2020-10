Cała Polska "czerwoną strefą"? Premier informuje, kiedy może to nastąpić

- Będę rekomendował, abyśmy podjęli taką decyzję, żeby od soboty cała Polska była "czerwoną strefą" - mówił w programie "Gość Wydarzeń" premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przekazał, że ma to związek z rekordem nowych zakażeń koronawirusem w Polsce.

- Mamy taką liczę "czerwonych" powiatów, ok. 317, że będę rekomendował, żeby od soboty cała Polska była strefą czerwoną - mówił premier. - Już dzisiaj jest to ok. 75-80 proc. (którzy znajdują się w "czerwonej strefie" - red.), więc takie rozróżnienie powoli robi się bezprzedmiotowe - wyjaśnił.

Możliwy kolejny lockdown?

- Mam nadzieję, że to tego nie dojdzie - mówił Morawiecki pytany o ewentualny kolejny lockdown.

Bogdan Rymanowski pytał czy możliwe jest przywrócenie handlu w niedzielę.

- Różne postulaty padają, ale nasze zobowiązania programowe są bardzo ważne. Niezależnie od tego jakie one są to analizujemy je. W sytuacji, kiedy nie ma jakiś bezwzględnych zaleceń tego typu przedstawianych przez grupę ekspertów, epidemiologów, to niekoniecznie skłaniamy się w takim kierunku - odparł premier.

- Staramy się utrzymać praktyczność naszych zaleceń, a ta praktyczność jest wprost proporcjonalna do jasności, transparentności tego przekazu - dodał szef rządu.

- Szykujemy się na poszczególne scenariusze w następujący sposób. Mamy pierwszą, drugą, trzecią i czwartą linię obrony. Pierwsza linia obrony, to nasze obostrzenia, maseczki, testowanie i wyłapywanie przypadków osób chorych. Druga to cały system szpitali, kwarantanny, izolacja, ale przede wszystkim ludzie, medycy. Trzecia linia to dodatkowe łóżka. Tych jeszcze nie ma, ale za kilka dni pojawi się ich w systemie dodatkowe 13 tys. - mówił premier. Zapewniał, że zgodnie z opinią ministra zdrowia Adama Niedzielskiego aktualnie "łóżek przybywa szybciej niż chorych pacjentów".

W środę padł rekord nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. W ciągu doby odnotowano 10 tys. 40 przypadków, zmarło kolejnych 130 osób. Łączna liczba zakażeń od początku wybuchu epidemii w naszym kraju przekroczyła 200 tys.

"Mamy do czynienia z groźnym zjawiskiem"

- W walce z koronawirusem mamy cztery główne linie obrony, oprócz rygorów i obostrzeń, to system ochrony zdrowia, także tworzenie dodatkowych łóżek szpitalnych oraz tworzenie szpitali tymczasowych - powiedział w środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

- Mamy do czynienia dzisiaj z bardzo groźnym zjawiskiem - z drugą falą, i trzeba powiedzieć to tutaj również, że być może grozi nam trzecia fala, ponieważ zależni jesteśmy od tego, czy wynalezione zostanie lekarstwo bądź szczepionka na COVID-19 - powiedział Morawiecki, przedstawiając założenia dalszej walki z pandemią koronawirusa. Dodał przy tym, że Polska jest w stanie wykonać 80 tys. testów na koronawirusa dziennie.



Zapowiedział m.in. zwiększenie liczby łóżek dla chorych na COVID-19 do 30 tysięcy oraz stworzenie ośrodków rehabliitacji dla ozdrowieńców. Podał, że rząd dysponuje odpowiednią liczbą respiratorów dla każdego szpitala. Zaapelował do opozycji o zgodę.

msl/ Polsat News