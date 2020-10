Buda: marszałek Sejmu wszczęła procedurę notyfikacji noweli o ochronie zwierząt

Według mojej wiedzy marszałek Sejmu wszczęła procedurę notyfikacji dot. noweli o ochronie zwierząt - powiedział we wtorek poseł Waldemar Buda (PiS) podczas senackiej debaty nad ustawą. Według niego, nie ma wątpliwości, że ten proces będzie pozytywny, na co wskazują doświadczenia innych krajów UE.

Senat debatuje we wtorek od godz. 9 nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt. Na posiedzeniu obecny był poseł wnioskodawca Waldemar Buda (PiS), który był pytany przez senatorów m.in. o to, dlaczego Sejm w tak szybkim tempie przyjął tę nowelę.

- Uchwaliliśmy ją dlatego, że wszyscy tam współpracowaliśmy łącznie z przedstawicielami z Platformy Obywatelskiej w szczególności. Pracowaliśmy 12 godzin w sejmowej komisji rolnictwa do 7.10 rano, żeby przeprocedować wszelkie uwagi, jakie pojawiły się zarówno od podmiotów stowarzyszeń i organizacji, jak i wszystkich parlamentarzystów, którzy uczestniczyli w tej komisji - odpowiedział Buda.

Jak dodał, "pracowaliśmy przy względnym konsensusie i wysłuchaliśmy wszelkich uwag, które ktokolwiek chciał złożyć w tej sprawie i je rozważyliśmy".

Dla kogo odszkodowania?

Poseł pytany był też o to, jak ma wyglądać system odszkodowań i dla kogo są one przewidziane. Chodzi o wprowadzany nowelą zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenia uboju rytualnego. - Odszkodowania będą kompleksowe, to znaczy będą realne, rzeczywiste straty wyrównywały - odparł Buda. Podkreślił, że delegacja na rzecz Rady Ministrów jest w tym zakresie bardzo szeroka. - W naszej koncepcji, która jest wypracowywana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest powołany zespół w tym zakresie - zaznaczył Buda.

- Założenia są takie, że będzie to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo jako największa agencja płatnicza w Europie ma największe kompetencje w tym zakresie, wypłaca przeróżną pomoc od suszowej po dopłaty do różnej produkcji, ale też części działalności rolniczej. I ona będzie uwzględniała ubytki w zakresie przedsiębiorstw, czy gospodarstw rolnych w związku z ograniczeniem uboju rytualnego i też rozumiem jakiegoś kierunku eksportowego w tym zakresie, bo tylko w tym zakresie ograniczamy ten ubój rytualny - wyjaśnił Buda.

Na pytanie, dlaczego przepisy zmieniane nowelą nie uzyskały notyfikacji Unii Europejskiej, poseł PiS odpowiedział, że leży to w gestii nie wnioskodawców projektu, ale marszałka Sejmu. "Jest tryb, który rzeczywiście na to wskazuje i ocena jaki dokument notyfikacji powinien podlegać, ale to jest kwestia po pierwsze marszałka, który kieruje tą notyfikacją, całą procedurę rozpoczyna, a po drugie pośrednictwa rządu w tym zakresie" - podkreślił Buda. Zaznaczył, że według jego wiedzy marszałek Sejmu Elżbieta Witek procedurę notyfikacji wszczęła. "I ona będzie się toczyła" - powiedział poseł.

Notyfikacja może dotyczyć dwóch elementów

Dopytywany kilka razy przez senatora Jana Marię Jackowskiego (PiS), czy w tej chwili jest notyfikacja do ustawy, czy jej nie ma, odparł że procedura notyfikacji trwa. Zachęcam do kontaktu z marszałek Sejmu w tej sprawie - mówił, odpowiadając Jackowskiemu.

Dodał, że ta notyfikacja może dotyczyć dwóch elementów. - Po pierwsze ograniczenia działalności dla przedsiębiorców w związku z ograniczeniem hodowli zwierząt futerkowych, a po drugie w związku z ograniczeniem działalności przedsiębiorców w związku z prowadzeniem schronisk - podkreślił Buda.

Jak mówił, "jeden z tych elementów będzie wyeliminowany w związku z przedłożoną przez nas wczoraj na komisji rolnictwa poprawką". - Więc jedyny przedmiot notyfikacji, który może się pojawić dotyczy wyłącznie zwierząt futerkowych, a tego rodzaju zakazy obowiązują w większości krajów europejskich - powiedział.

"Mamy doświadczenia z 17 krajów europejskich"

- Jeżeli ktokolwiek dzisiaj się tu posługuje argumentem jakiejś notyfikacji nie wiadomo jakiej, która może zablokować wprowadzenie tych przepisów, że jest to podstawa do niegłosowania za tymi przepisami, że to jest skandal, że tej notyfikacji nie ma, to muszę powiedzieć, że po pierwsze procedura jest wszczęta, a po drugie nie ma najmniejszych wątpliwości, że ten proces notyfikacyjny będzie pozytywny, bo mamy doświadczenia z 17 krajów europejskich, które mają dokładanie takie same przepisy - podkreślił Buda.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.

ms/PAP