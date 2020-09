"Liczba zakażeń może dalej rosnąć. Będą nowe obostrzeniach w strefach"

- Wysoki przyrost zakażeń w ostatnich dniach to wynik powrotu do normalności. Nie możemy powiedzieć, że dominuje jedno ognisko zakaźne - mówił rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Poinformował, że resort zaproponuje nowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych. - Pojawią się one niedługo. Będą dotyczyły spotkań międzyludzkich - wyjaśnił.

- Na wiosnę mieliśmy duże ogniska zakażeń, epidemia przebiegała trochę inaczej niż w reszcie Europy. Teraz sytuacja jest wszędzie podoba, mamy do czynienia z małymi, rozproszonymi ogniskami. Przewidujemy, że wyniki zakażeń będą się utrzymywać - mówił Andrusiewicz.

Pytany czy możliwe jest przywrócenie obowiązku noszenia maseczek także w zielonych strefach, rzecznik przyznał, że każda możliwość brana jest pod uwagę. - Minister zdrowia poinformuje o tym w przyszłym tygodniu - dodał.

"Efekt powrotu do normalności"

- To, co państwo wszyscy obserwujecie na co dzień – mamy korki na ulicach, ludzi w tramwajach, w autobusach, mamy powrót do pracy bezpośredniej z pracy zdalnej. Tych kontaktów, interakcji na co dzień jest dużo więcej niż na wiosnę i w lecie, kiedy oczywiście byliśmy na wypoczynku letnim i spotykaliśmy się nad morzem, nad jeziorami, ale nie spotykaliśmy się na ulicach miast, w pracy. Dzisiaj tych interakcji jest dużo więcej – powiedział.

Zaznaczył, że obecnie ogniska zakażeń są rozproszone. - To często są ogniska z imprez domowych, rodzinnych, ogniska z większych zakładów opieki zdrowotnej, szpitali, gdzie mamy do czynienia też z pacjentami COVID-owymi, mamy do czynienia z szeregiem mniejszych ognisk w zakładach pracy (...). Nie możemy powiedzieć, że dominuje jakieś jedno ognisko zakażeń – powiedział.

Dodał, że liczba zakażeń jest także efektem odwiedzin w domach pomocy społecznej. Poinformował, że MZ poprosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o decyzję w sprawie zablokowania odwiedzin w domach opieki społecznej.

Ministerstwo Zdrowia w piątek poinformowało o kolejnych nowych i potwierdzonych 1587 zachorowaniach na COVID-19. To najwięcej od początku pandemii. W ciągu ostatniej doby zmarło 23 osoby. Bilans potwierdzonych zakażeń wzrósł do 84 396. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 2 392.

W ostatnich dniach przybywa zakażonych koronawirusem. W poniedziałek 24 września resort zdrowia poinformował o 1136 nowych, potwierdzonych przypadkach. W sobotę 19 września resort informował o 1002 przypadkach, a w środę 23 września było 974 nowych zakażonych, a w czwartek 1136.

Najwięcej chorych na Mazowszu i w Małopolsce

Nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (295), małopolskiego (241), kujawsko-pomorskiego (162), pomorskiego (128), śląskiego (126), warmińsko-mazurskiego (87), wielkopolskiego (84), łódzkiego (78), zachodniopomorskiego (61), lubelskiego (59), podkarpackiego (55), podlaskiego (54), dolnośląskiego (52), świętokrzyskiego (52), opolskiego (38) i lubuskiego (15).

Resort poinformował też o śmierci kolejnych 23 osób. To 14 mężczyzn i 9 kobiet w wieku od 44 do 94 lat. Większość osób miała choroby współistniejące.

Lista powiatów z obostrzeniami Liczba powiatów objętych restrykcjami zwiększy się z 11 do 21 - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Od soboty "czerwonymi" powiatami będą głubczycki (woj. opolskie) i kartuski (woj. pomorskie). - Oba przeszły ze strefy żółtej - dodał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który przedstawiał zaktualizowaną listę obostrzeń w regionach. W strefie "żółtej" znalazły się powiaty: myślenicki, suski i limanowski (woj. małopolskie), gostyński i międzychodzki (woj. wielkopolskie), aleksandrowski (woj. kujawsko-pomorskie), brzeski (woj. opolskie), trzebnicki (woj. dolnośląskie), otwocki i przasnyski (woj. mazowieckie), kłobucki (woj. śląskie), miasto Sopot (woj. pomorskie), działdowski i niedzicki (woj. warmińsko-mazurskie), piotrkowski (woj. łódzkie) oraz (woj. wielkopolskie). Ponadto, "żółtymi" powiatami ogłoszono bytowski (woj. pomorskie) i milicki (woj. dolnośląskie), które przeszły ze strefy czerwonej. ZOBACZ: Nowe strefy żółte i czerwone. Więcej powiatów z obostrzeniami Nadal jako żółte oznaczone są małopolskie powiaty nowotarski i tatrzański. Natomiast strefę czerwoną opuścił powiat kluczborski (woj. opolskie), a żółtą opolski (woj. opolskie) i kielecki (woj. świętokrzyskie). Trafią one do strefy zielonej. Na "liście alertów" znalazły się powiaty: kluczborski, kościerski, pucki, wejherowski, nowodworski, strzyżowski, łęczyński, przeworski, jaworski i miasto Słupsk.

WIDEO - "Poczekajmy na ostateczne wyniki badań krwi". Trzaskowski po wypadku w Warszawie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ polsatnews.pl