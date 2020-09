Nowe strefy żółte i czerwone. Więcej powiatów z obostrzeniami

Liczba powiatów objętych restrykcjami zwiększy się z 11 do 21 - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. W strefie żółtej znajdzie się ich dziewiętnaście, a dwa kolejne oznaczono czerwonym kolorem. Ponadto dziesięć regionów wpisano do tzw. listy alertów, czyli tych powiatów, gdzie niebawem obostrzenia mogą się pojawić, jeśli nie spadnie liczba zakażeń.

Od soboty "czerwonymi" powiatami będą głubczycki (woj. opolskie) i kartuski (woj. pomorskie). - Oba przeszły ze strefy żółtej - dodał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który przedstawiał zaktualizowaną listę obostrzeń w regionach.

W strefie "żółtej" znalazły się powiaty: myślenicki, suski i limanowski (woj. małopolskie), gostyński i międzychodzki (woj. wielkopolskie), aleksandrowski (woj. kujawsko-pomorskie), brzeski (woj. opolskie), trzebnicki (woj. dolnośląskie), otwocki i przasnyski (woj. mazowieckie), kłobucki (woj. śląskie), miasto Sopot (woj. pomorskie), działdowski i niedzicki (woj. warmińsko-mazurskie), piotrowski (woj. łódzkie) oraz (woj. wielkopolskie).

Ponadto, "żółtymi" powiatami ogłoszono bytowski (woj. pomorskie) i milicki (woj. dolnośląskie), które przeszły ze strefy czerwonej.

Nadal jako żółte oznaczone są małopolskie powiaty nowotarski i tatrzański.

Natomiast strefę czerwoną opuścił powiat kluczborski (woj. opolskie), a żółtą opolski (woj. opolskie) i kielecki (woj. świętokrzyskie). Trafią one do strefy zielonej.

Na "liście alertów" znalazły się powiaty kluczborski, kościerski, pucki, wejherowski, nowodworski, strzyżowski, łęczyński, przeworski, jaworski i miasto Słupsk.

"Obecne ogniska koronawirusa nie są duże"

Wiceminister Kraska przypomniał, że we wszystkich krajach europejskich notowane są wzrosty liczby zakażeń.

- To jest związane z tym, że wróciliśmy z wakacji i jesteśmy aktywni w pracy - dodał.

Wyjaśnił też, że obecne ogniska koronawirusa nie są duże, w porównaniu do tych obserwowanych wiosną. - Przybyło też zakażeń w Domach Pomocy Społecznej, dlatego podjęliśmy trudną decyzję o zakazie odwiedzin w tych placówkach - mówił wiceminister.

Czerwone i żółte strefy

Resort zdrowia okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.

W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 m kw. W kinach może być 25 proc. publiczności.

W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust.

W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 m kw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób – jedna na 7 m kw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.

prz/wka/ polsatnews.pl, PAP