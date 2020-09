Zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (164), małopolskiego (135), pomorskiego (114), łódzkiego (84), śląskiego (82), wielkopolskiego (76), kujawsko-pomorskiego (54), dolnośląskiego (46), lubelskiego (46), świętokrzyskiego (36), warmińsko-mazurskiego (34), podkarpackiego (24), opolskiego (24), podlaskiego (22), lubuskiego (17) i zachodniopomorskiego (16).

Ostatniej doby zmarło 28 zakażonych. Najmłodsza ofiara miała 34 lata, najstarsza 96. Większość miała choroby współistniejące.

Wyzdrowiało ponad 65 tys. osób

Od początku epidemii wyzdrowiało 65 561 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, w ciągu ostatniej dobry - 589.

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1 971 osób (22 osoby mniej niż we wtorek), pod respiratorem jest 89 chorych (4 więcej).

Epidemia koronawirusa rozpoczęła się w Polsce na początku marca. Oficjalna nazwa koronawirusa to SARS-CoV-2. Światowa pandemia zaczęła się w chińskim mieście Wuhan w listopadzie 2019 roku. Od tamtej pory koronawirus rozprzestrzenił się na cały świat. Na jesień spodziewana jest druga fala zachorowań.

Liczba zachorowań rośnie w kolejnych europejskich krajach. Najwyższe od maja bilanse są m.in. w Wielkiej Brytanii, która wprowadza z powrotem obostrzenia.

ZOBACZ: Wielka Brytania: rosnąca liczba zakażeń koronawirusem, wracają ograniczenia w angielskich pubach

- Wszystkie osoby, które mogą pracować z domu, powinny to robić, a wszystkie puby, bary i restauracje w Anglii od czwartku mogą obsługiwać klientów tylko przy stolikach i mogą być otwarte tylko do godz. 22 - ogłosił we wtorek brytyjski premier Boris Johnson w związku z pandemią Covid-19.

Wirus z Chin na całym świecie

Zapalenie płuc zwane COVID-19 rozpoznano w mieście Wuhan w Chinach pod koniec 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia wobec narastania liczby zakażeń 11 marca ogłosiła stan pandemii na całym świecie. W Polsce pacjenta "zero" zdiagnozowano w marcu. Rząd wprowadził wówczas rygorystyczne obostrzenia, m.in. zamknięto większość sklepów i zakazano wychodzenia z domów bez pilnej potrzeby. Obecnie większość z zakazów jest cofnięta, nadal jednak służby sanitarne apelują o zachowywanie dystansu społecznego i zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk.

ZOBACZ: Wiceminister zdrowia: liczba 1000 nowych przypadków dziennie może się powtarzać

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych wiekiem, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.