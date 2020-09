Ministerstwo Zdrowia w piątek poinformowało o kolejnych nowych i potwierdzonych 1587 zachorowaniach na COVID-19. To najwięcej od początku pandemii. W ciągu ostatniej doby zmarło 23 chorych. Bilans potwierdzonych zakażeń wzrósł do 84 tys. 396. Łączna liczba zmarłych wzrosła z kolei do 2392.