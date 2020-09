US Open - Świątek odpadła w 3. rundzie po przegranej z Azarenką

31-letnia Azarenka, która jest 27. rakietą świata, to zdobywczyni dwóch tytułów wielkoszlemowych w singlu oraz była liderka listy WTA. W latach 2012-13 triumfowała w Australian Open i wystąpiła w decydującym meczu US Open. Dodatkowo ma na koncie dwa tytuły wielkoszlemowe w mikście, z czego jeden wywalczony w Nowym Jorku (2007).

Pierwszy sygnał, że jest obecnie w dobrej formie, tenisistka z Mińska dała, wygrywając tuż przed rozpoczęciem wielkoszlemowych zmagań na Flushing Meadows imprezę WTA rozgrywaną na tych samych obiektach (bez wychodzenia na kort w finale po wycofaniu się Japonki Naomi Osaki). Był to jej pierwszy wygrany turniej cyklu od ponad czterech lat. Potem potwierdziła to, przechodząc gładko dwie pierwsze rundy US Open. Straciła w nich łącznie zaledwie siedem gemów. W drugim z tych meczów wyeliminowała rozstawioną z "piątką" rodaczkę Arynę Sabalenkę.

Od początku weszła na wysokie obroty

Świątek bez kompleksów podeszła do pojedynku ze znacznie bardziej doświadczoną i utytułowaną rywalką. Od początku weszła na wysokie obroty i zaczęła od wygrania gema serwisowego przeciwniczki do 0. Robiła użytek z siły uderzenia, którą dysponuje, a do tego dołożyła precyzję i Białorusinka miała kłopot, by nadążyć do posyłanych przez nią piłek.

Przegrywająca 0:2 Azarenka, mając świadomość, że czeka ją niełatwe zadanie, szybko zabrała się za odrabianie strat. Udało jej się to od razu, choć samo doprowadzenie do remisu nie przyszło jej szybko. Podczas wymian czasem nie było widać, że tenisistki dzieli 12 lat różnicy. Nieraz to Świątek rozprowadzała po korcie faworytkę, której głośne okrzyki wydawane przy uderzaniu piłki niosły się po obiekcie z pustymi trybunami. W kluczowym momencie czwartego gema podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego zanotowała jednak podwójny błąd oraz nieudany smecz i tym samym rywalka wykorzystała czwartego "break pointa".

Chwilę później to ona miała znów szanse na przełamanie, ale w końcówce zadziałał serwis Białorusinki. Ta radziła sobie z czasem coraz lepiej i była skuteczniejsza w grze kombinacyjnej. Pozwoliło jej to wygrać gema serwisowego nastolatki. Potem jednak wyciągnęła nieco pomocną dłoń do rywalki, oddając jej dwa punkty po błędach. W końcówce Polka już sama zapracowała na przełamanie powrotne, popisując się efektownym półwolejem i skutecznym returnem. Ostatnie dwa gemy w tej partii padły łupem byłej liderki światowego rankingu.

Białorusinka zdobyła bezpieczną przewagę

Druga odsłona zaczęła się bliźniaczo podobnie do pierwszej. Grająca ofensywnie Świątek na początek zanotowała "breaka" bez straty punktu. Tym razem Azarenka od razu odpowiedziała w podobnym stylu, oddając rywalce tylko jedną piłkę. Wraz z rozwojem tego seta grała coraz lepiej, a częściej zaczęła się mylić Polka (14 niewymuszonych błędów przy pięciu po stronie drugiej z tenisistek). Ta ostatnia po kolejnych pomyłkach coraz bardziej się denerwowała. Zawodniczka z Mińska po przełamaniu, dzięki któremu wyszła na prowadzenie 3:1, zacisnęła znacząco pięść. Nastolatka od raz zmniejszyła stratę, ale następnie po raz kolejny sama straciła podanie.

Białorusinka była wyraźnie na fali - siódmego gema wygrała do 0, wypracowując bardzo bezpieczną przewagę. W następnym Świątek obroniła dwa meczbole, choć niewiele brakowało, by już po drugim to spotkanie się zakończyło. Polka poprosiła jednak o challenge i jak się okazało słusznie. Przy trzeciej szansie faworytki jednak zepsuła zagranie i zakończyła w ten sposób trwający nieco ponad półtorej godziny mecz.

Po raz pierwszy w karierze

Najlepszym wynikiem Świątek w Wielkim Szlemie jest 1/8 finału. Dotarła do tego etapu w ubiegłorocznym French Open i styczniowym Australian Open. W debiucie na kortach Flushing Meadows 12 miesięcy temu odpadła w drugiej rundzie.

Z Azarenką zmierzyła się po raz pierwszy w karierze. Tenisistka z Mińska w grudniu 2016 roku urodziła syna Leo, a do gry wróciła sześć miesięcy później. Od tego czasu aż do soboty ani razu w Wielkim Szlemie nie przeszła trzeciej rundy. Jej kolejną rywalką w Nowym Jorku będzie rozstawiona z "20" Czeszka Karolina Muchova.

Świątek jako ostatnia ze startujących w tym roku Polaków pożegnała się z turniejem. Rozstawiona z "24" Magda Linette odpadła w trzeciej rundzie, a Hubert Hurkacz w drugiej. Mecze otwarcia przegrali z kolei Katarzyna Kawa i Kamil Majchrzak oraz deblista Łukasz Kubot.

Wynik meczu 3. rundy singla kobiet: Wiktoria Azarenka (Białoruś) - Iga Świątek (Polska) 6:4, 6:2.

