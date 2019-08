Niesłyszący Koreańczyk przeszedł do historii tenisa. Teraz zagra z Hubertem Hurkaczem

- Z powodu niepełnosprawności ludzie wyśmiewali się ze mnie. Mówili, że nie powinienem grać. To było naprawdę trudne, ale rodzina i przyjaciele wspierali mnie. Chciałem pokazać wszystkim, że mogę zwyciężać - powiedział 212. zawodnik światowego rankingu.

A story to remember! Duckhee Lee is making history as the first deaf professional tennis player on the @ATP_Tour. We had a chance to sit down with him to uncover this incredible story.💫



(This content has been translated and paraphrased)

--#wsopen#builtforthesouth pic.twitter.com/aqpHJ7gXgA