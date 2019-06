Świątek dostała 45-minutową lekcję tenisa od mistrzyni French Open

Poprzednią Polką w 1/8 finału Wielkiego Szlema w singlu była Agnieszka Radwańska, która dwa lata temu dotarła do tego etapu podczas Wimbledonu. Trzy lata temu zaś odpadła w tej fazie zmagań w stolicy Francji.

Krakowianka jest także ostatnią Polką, która może pochwalić się zwycięstwem nad Halep - udało jej się to rok temu w trzeciej rundzie turnieju WTA w Miami. Tego wyczynu 18-letniej Świątek w Paryżu nie udało się już powtórzyć.

Identyczne stroje, ale nie umiejętności

Rumunka na początku występu w stolicy Francji nie błyszczała - rozegrała dwa trzysetowe pojedynki. W drugiej fazie zmagań pokonała Magdę Linette 6:4, 5:7, 6:3. Wspominała później, że była trochę chora i nie czuła się najlepiej. Meczem z rozstawioną z "27" Ukrainką Łesią Curenko - wygranym 6:2, 6:1 - zasygnalizowała powrót do wysokiej formy. W poniedziałek zaś nie pozostawiła złudzeń 104. w rankingu WTA Świątek i uporała się z nią w 45 minut.

18-letnia warszawianka i starsza o 10 lat Halep zaprezentowały się na korcie centralnym. Wystąpiły w identycznych strojach, ale na tym zakończyły się podobieństwa.

I've been reluctantly forgiving to #Nike for their #RG19 collection.. but watching #Halep vs #Światek rn, i cant hold back my disdain anymore. Both these players are wearing 100% identical outfit head to toe- yet one is no2 in the world while the other is a hs kid, world no 104🙄 pic.twitter.com/bE1XZA65mI