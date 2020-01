Iga Świątek odpadła z Australian Open. Pokonała ją Estonka

Iga Świątek odpadła w 1/8 finału Australian Open w Melbourne. Polska tenisistka przegrała 7:6 (7-4), 5:7, 5:7 z rozstawioną z numerem 28. Estonką Anett Kontaveit, dla której awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju jest największym sukcesem w karierze.

Spotkanie na korcie Melbourne Arena trwało dwie godziny i 42 minuty. Rozpoczęło się od prowadzenia 18-letniej Polki 2:0 i wyrównania przez Estonkę na 2:2.

Do końca pierwszego seta trwała zacięta rywalizacja. Po jedenastym gemie Kontaveit objęła prowadzenie 6:5, ale zaczęła popełniać sporo błędów, a coraz pewniej grająca Świątek doprowadziła do tie-breaka, którego wygrała 7-4. Chwilę potem Polka poprosiła o krótką przerwę medyczną, podczas której opatrywano jej udo.

Zwrot akcji pod koniec spotkania

Początek drugiego seta był kopią pierwszego - 2:0 dla Świątek, a później 2:2. Wówczas jeszcze mogło wydawać się, że 18-latka z Warszawy kontroluje przebieg wydarzeń na korcie, jednak im dłużej trwał pojedynek, tym coraz pewniej grała Estonka. Akcje, które wcześniej kończyły się niecelnymi zagraniami, teraz były skuteczne w jej wykonaniu.

Ponownie doszło do stanu 5:5, ale tym razem Estonka wygrała dwa kolejne gemy.

Zwycięstwo w drugim secie wyraźnie podbudowało Kontaveit, która w następnej partii przez długi czas przeważała na korcie. W pewnym momencie prowadziła już 5:1 i serwowała, ale wówczas kibice zobaczyli zwrot akcji. Polka, która nie miała już nic do stracenia, zdołała doprowadzić do stanu 5:5.

Estonka potrafiła jednak opanować emocje - najpierw wygrała gema przy swoim podaniu, a następnie przełamała serwis Świątek, wykorzystując przy stanie 40-30 pierwszą piłkę meczową.

Największy sukces w karierze Estonki

W całym spotkaniu obie tenisistki miały po cztery asy. Kontaveit popełniła trzy podwójne błędy serwisowe, natomiast Świątek - sześć. Estonce policzono 35 niewymuszonych błędów, a Polce - 51.



Świątek wyrównała swoje najlepsze osiągnięcie w Wielkim Szlemie. W 2019 roku dotarła do 1/8 finału (czwartej rundy) French Open. W ćwierćfinale w Melbourne rywalką Kontaveit będzie rozstawiona z numerem czwartym Rumunka Simona Halep, była liderka światowego rankingu.

Dla Estonki, której choroba wirusowa przerwała poprzedni sezon, awans do 1/4 finału jest największym sukcesem w karierze. Nigdy wcześniej nie dotarła do tego etapu turnieju wielkoszlemowego. W przeszłości trzy razy była w 1/8 finału największych imprez - US Open 2015, Australian Open 2018 i French Open 2018.

Świątek wystąpi z Kubotem

Zajmująca 56. miejsce w rankingu WTA Świątek po raz drugi w karierze zmierzyła się z 31. w tym zestawieniu Kontaveit. W ubiegłym roku Polka przegrała z nią w dwóch setach w 2. rundzie w Cincinnati.

W poniedziałek warszawską tenisistkę czeka jeszcze występ w mikście. W drugiej rundzie ona i Łukasz Kubot zagrają na korcie 1573 Arena z rozstawionymi z numerem czwartym Hao-Ching Chan z Tajwanu i Nowozelandczykiem Michaelem Venusem.

Wynik meczu 1/8 finału (4. runda): Anett Kontaveit (Estonia, 28) - Iga Świątek (Polska) 6:7 (4-7), 7:5, 7:5.

