Rada Gabinetowa ws. koronawirusa. Prezydent: dotychczasowa walka jest skuteczna

Otwierając posiedzenie Duda przekazał, że zdecydował się na zwołanie Rady, gdyż są ku temu dwie ważne przesłanki. - Po pierwsze od kilku miesięcy już walczymy z pandemią koronawirusa. Nastąpiła też w ostatnim czasie istotna zmiana: mamy nowego ministra zdrowia, czyli tego członka Rady Ministrów, który w szczególny sposób odpowiedzialny jest za kwestię zdrowia naszych rodaków - zaznaczył.

Prezydent przypomniał, że szef MZ w czwartek przedstawił nową strategię walki z koronawirusem. - Chciałem dzisiaj, żebyśmy porozmawiali bliżej na temat jej szczegółów, na temat przyszłych planów - podkreślił. Duda mówił, że przede wszystkim chciałby zapoznać się z informacją na temat tego jak będziemy działali w okresie jesienno-zimowym.

Zmodyfikowana strategia na sezon jesienno-zimowy

- Jest wielkim pytaniem, co będzie się działo z tym wirusem w tym okresie, na ile będzie on intensywniej działał. Na ile to zagrożenie związane z pandemią będzie wzmożone w tym czasie i jaki środki zaradcze tutaj podejmujemy - mówił Duda.

Prezydent ocenił, że obecna walka z koronawirusem jest skuteczna, a społeczeństwo zachowuje się odpowiedzialnie mimo chwilowego "rozluźnienia" w okresie wakacyjnym.

- Pytanie na jakim etapie mamy działania badawcze nad lekiem, szczepionką przeciwko koronawirusowi, bo to są te kwestie istotne i tylko w tym kontekście możemy mówić rzeczywiście o zniknięciu koronawirusa i zniknięciu całkowicie tego niebezpieczeństwa - zaznaczył Duda.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że wszystkie kwestie związane z koronawirusem były omawiane - jak co kilka dni - na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Wśród tematów posiedzenia wymienił m.in. otwarcie szkół, potencjalne konsekwencje pandemii dla społeczeństwa.

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że Andrzej Duda zdecydował o zwołaniu posiedzenia, by członkowie Rady Ministrów przedstawili pełną informację dotyczącą koronawirusa, m.in. ze względu na rozpoczęty rok szkolny. Jak dodał, prezydent chce też "zapoznać się ze strategią walki z epidemią w okresie jesiennym".

Spychalski zaznaczył też, że posiedzenia Rady Gabinetowej pozwoli w pełni usystematyzować informacje dotyczące pandemii i uzupełnić o najnowsze decyzje i rozstrzygnięcia.

Sprawozdanie z działań

Według Müllera podczas posiedzenia Rady Gabinetowej zostanie przedstawione sprawozdanie z dotychczasowych działań w ramach walki z epidemią koronawirusa oraz zmodyfikowana strategia działań w związku z sezonem jesienno-zimowym - w tym nowe procedury dla placówek służby zdrowia, inspekcji sanitarnej oraz innych służb państwowych.

- Doświadczenia ostatnich miesięcy pozwoliły rządom na całym świecie wyciągnąć wnioski w zakresie stosowanych procedur. Ich usprawnienie będzie możliwe dzięki strategii przedstawionej przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego - dodał.

Minister zdrowia zaprezentował w czwartek strategię dotyczącą jesiennej walki z COVID-19, która "ma być odpowiedzią na specyfikę tej sytuacji". Pokreślił, że ten okres będzie wyzwaniem ze względu na nakładające się na siebie i trudne do odróżnienia choroby - grypę, infekcje górnych dróg oddechowych i COVID-19. Poinformował, że w ramach sieci szpitali zostaną powołane trzy poziomy szpitalnictwa odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu leczenia chorych na koronawirusa. Osoby przyjmowane na szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) mają mieć robione szybkie testy antygenowe na wykrycie koronawirusa.

Sprawy szczególnej wagi

Stanowiska przedstawione w trakcie posiedzenia Rady Gabinetowej nie mają charakteru prawnie wiążącego, Rada zwoływana jest, gdy prezydent uzna dany problem za "sprawę szczególnej wagi".

Poprzednio Rada Gabinetowa zwołana została w połowie marca również w kwestii epidemii koronawirusa. Prezydent i ministrowie omówili przygotowany wówczas przez rząd pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 612 osób, wobec 595 w środę. Resort przekazał też, że zmarło kolejnych 14 chorych, czyli o 6 mniej niż w środę. Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 69 tys. 820 osób, z których 2 tys. 100 zmarło. Natomiast wyzdrowiały już 49 tys. 820 osób.

