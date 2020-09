Andrzej Duda zwołał na piątek na godz. 11 Radę Gabinetową w związku z pandemią COVID-19 - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Oznacza to, że rząd zbierze się wówczas pod przewodnictwem Dudy. Według konstytucji, podczas Rady omawia się sprawy "szczególnie ważne dla interesu państwa", ale nie podejmuje się wiążących decyzji.

Poprzednio Rada Gabinetowa zwołana została w połowie marca również w kwestii pandemii. Prezydent i ministrowie omówili przygotowany wówczas przez rząd pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa.

Radę Gabinetową tworzy rząd pod przewodnictwem prezydenta. Decyzję o zwołaniu Rady podejmuje wyłącznie prezydent.

Stanowiska przedstawione w trakcie posiedzenia Rady Gabinetowej nie mają charakteru prawnie wiążącego, Rada zwoływana jest, gdy prezydent uzna dany problem za "sprawę szczególnej wagi".

Nowy bilans przypadków w Polsce

W Polsce we wtorek zanotowano 550 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Nie żyje 19 kolejnych osób (w poniedziałek było 6 ofiar). Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 67 922. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarły 2058 osób.

Nowe zakażenia dotyczą województw: małopolskiego (136), mazowieckiego (89), śląskiego (53), dolnośląskiego (35), kujawsko-pomorskiego (35), pomorskiego (34), łódzkiego (31), wielkopolskiego (30), podkarpackiego (26), świętokrzyskiego (16), opolskiego (14), lubelskiego (13), warmińsko-mazurskiego (12), podlaskiego (10), lubuskiego (9) i zachodniopomorskiego (7).

Resort poinformował też o śmierci 19 kolejnych osób. To 8 kobiet i 11 mężczyzn w wieku od 51 do 97 lat.

68-M Wrocław, 63-M Chrzanów, 87-K, 86-M Kraków. Większość osób miała choroby współistniejące.



Wyzdrowiało ponad 47 tys. pacjentów

Do tej pory wyzdrowiało 47 tys. 30 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV– 2, w szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 2 tys. 138 osób; pod respiratorem jest 86 chorych.

Resort podał też, że kwarantanną objętych jest 96 tys. 888 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 7 tys. 929.

