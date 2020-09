Koronawirus w Polsce. Nowa lista "czerwonych" i "żółtych" stref

Z 18 do 10 spadła liczba powiatów objętych strefami czerwonymi i żółtymi. W czerwonej znalazły się trzy powiaty, w żółtej – siedem – podał w piątek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Mam dobrą wiadomość, bo w porównaniu z poprzednim tygodniem z 18 powiatów w tej chwili w obu strefach mamy tylko 10 powiatów – poinformował Kraska. ZOBACZ: Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA] Najnowsza lista powiatów objętych strefami czerwonymi to: Nowy Sącz (woj. małopolskie), limanowski (woj. małopolskie) i pajęczyński (woj. łódzkie). Nowa lista "żółtych" i "czerwonych" stref: ⚠️ Aktualna lista powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami (żółtymi i czerwonymi).



Zmiany będą obowiązywać od jutra (05.09). #koronawirus pic.twitter.com/Oyvzp8iBWX — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 4, 2020 Strefami żółtymi objęte zostały powiaty: nowosądecki (woj. małopolskie), łowicki (woj. łódzki), lipski (woj. mazowieckie), kolski (woj. wielkopolskie), konecki (woj. świętokrzyskie), przeworski (woj. podkarpackie) i kłobucki (woj. śląskie). Z listy zniknęło 9 powiatów

- Z listy zniknęło 9 powiatów: tatrzański, nowotarski, żuromiński, wieluński, bartoszycki, kartuski, przemyski, rybnicki i miasto Kraków - przekazał wiceminister zdrowia.

Wideo: zobacz konferencję MZ ws. obostrzeń

- Mamy listę ostrzegawczą, na której znajduje się 10 powiatów: łańcucki, kościerski (woj. pomorskie), otwocki, ostrowski, starogardzki, tatrzański, nowotarski, żuromiński, wieluński oraz Skierniewice - wyjaśnił Kraska.

- Stworzenie dwóch kategorii, czerwonej i żółtej, spowodowało to, że dochodzi do zmniejszonej ilości zakażeń w tych powiatach. Czyli system punktowy, powiatowy w tej chwili działa. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy prowadzić tę politykę, bo widzimy, że ona przynosi dobre efekty – powiedział Kraska.

Zmiany na weselach?

- Mamy sygnały z kilku krajów europejskich, ale także z Izraela, gdzie wprowadzany jest całkowity zakaz organizacji wesel albo wprowadzane są znaczne ograniczenia w liczbie osób. Na tę chwilę nie ma żadnej decyzji. Po zespole kryzysowym poinformujemy o zmianach - zapewnił Kraska pytany o ewentualne zmiany przy organizacji wesel.

- Aczkolwiek ciągle apeluję o to, abyśmy na dużych imprezach rodzinnych przestrzegali reżimu sanitarnego, który jest zalecany przez GIS - dodał.

Obecnie przepisy mówią, że na weselu może bawić się do 150 osób, w strefach żółtych – 100, a w czerwonych – 50.

Obowiązkowe mierzenie temperatury uczniom?

- Zakupiliśmy dla szkół 60 tys. termometrów bezdotykowych, aby z przed wejściem tę temperaturę uczniom mierzyć. To nie jest chyba wielki problem, żeby robić to przed wejściem do szkoły - odparł Kraska pytany o obowiązek mierzenia uczniom temperatury ciała.

- To zależy od organizacji. Jeżeli mamy jeden termometr na szkołę, gdzie mamy 1200 uczniów, to oczywiście tak, ale tych termometrów jest więcej. Jeżeli dobrze to zorganizujemy, to kolejek nie będzie - ocenił.

W wytycznych rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej jeden termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.

Czy zabraknie szczepionek na grypę?

- Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób zaszczepiło się na grypę - podkreślił wiceminister zdrowia pytany czy resort planuje nadzorować dystrybucją szczepionek zapewniając je osobom narażonym, jeśli okazałoby się, że leków jest ich za mało.

- Wszystkie grupy ekspercie mówią, że tych szczepionek powinno wystarczyć - mówił. Na uwagę, że w tym roku szczepionka może cieszyć się szczególnym zainteresowanie Kraska zaznaczył, że cieszy go, że "ludzie chcą się szczepić". - Myślę, że tych osób będzie więcej, firmy farmaceutyczne o tym wiedzą. Nikt mi nie powie w tej chwili ile potrzeba szczepionek na grypę, tak samo jak nikt nie powie ile potrzeba szczepionek na koronawirusa. Chciałbym, żeby było ich jak najwięcej - zapewnił.

"Żółte" i "czerwone" strefy

Resort zdrowia okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.

W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust. W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób – jedna na 7 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.

