JesteśmyDlaDzieci - nowy sezon. W niedzielę o godz. 13:30 w Polsat News

- Nasz program wraca z nowymi odcinkami. Rozpoczniemy od podsumowań tego, co udało nam się w tych trudnych miesiącach zrobić - mówiła Agnieszka Grzegorczyk z zarządu Fundacji Polsat.

Pomoc w czasie pandemii

Ponad 40 milionów złotych zostało przekazane na walkę z koronawirusem - ta pomoc trafiła do szpitali, a także do domów dziecka. - Działaliśmy z państwem, z milionami ludzi o otwartych sercach - podkreślił Bartosz Kwiatek, prowadzący program #JesteśmyDlaDzieci, zapowiadając nadchodzący sezon.

- Zakupiliśmy 200 tys. testów na koronawirusa wraz z niezbędną aparaturą laboratoryjną. Do szpitali w całej Polsce trafiło 20 nowoczesnych respiratorów o wartości niemal 3 mln zł - to dar od Plusa i Fundacji Polsat. 2200 tabletów do nauki i rehabilitacji online otrzymały dzieci z domów dziecka i rodzinnych placówek wychowawczych - relacjonował dziennikarz.

- Dzięki zaangażowaniu gwiazd najmłodsi mogli słuchać w mediach społecznościowych Fundacji Polsat, czytanych bajek. Superbohaterowie z Polsat Media w "Dniu Dziecka" obdarowali prezentami chore, przebywające w szpitalach dzieci. Mimo pandemicznych obostrzeń, Fundacji Polsat udało się wyremontować Odział Otolaryngologii Dziecięcej Szpitala w Rybniku - dodał Kwiatek.

- Pandemia koronawirusa bardzo pokrzyżowała plany niektórych naszych bohaterów. My, w najbliższym odcinku, który otwiera ten sezon, wracamy do nich. Warto też powiedzieć, że w tych trudnych czasach pandemii lekarze fizjoterapeuci - i w zasadzie wszyscy przedstawiciele zwodów medycznych - robili wszystko, żeby tym małym bohaterom, małym wojownikom pomóc, ratować ich zdrowie i życie - podkreślił Bartosz Kwiatek.

"Jest taką moją bohaterką"

Bohaterką niedzielnego programu będzie Hania, pacjentka wrocławskiej kliniki "Przylądek Nadziei". Dziewczynka walczyła z białaczką. - Przekonałam się, że Hania jest w stanie przetrwać chyba wszystko. I że jest taką moją bohaterką - mówiła pani Joanna Tyczkowska, mama Hani.

- Hania miała drugi nawrót choroby - ostrej białaczki limfoblastycznej. Był to nawrót bardzo szybki, dlatego lekarze zdecydowali, że konieczny będzie przeszczep szpiku kostnego. Na miejscu po przeszczepie - w siódmej dobie - dowiedzieliśmy się, że Hania została zakażona koronawirusem. Na wszystkich padł blady strach, właściwie nikt nie wiedział, jak w tej sytuacji organizm Hani się zachowa. Przeraziła mnie myśl, że może właściwie tego, co dokonali lekarze, to, czego dokonała Hania i to, przez co wszyscy przeszliśmy - tyle lat ciężkiego leczenia -może w tym momencie pójść na marne przez tego wirusa. To była sytuacja ekstremalna - opowiadała matka dziewczynki. - Był to taki pierwszy przypadek na świecie - na szczęście wszystko skończyło się dobrze - dodała.

"Czeka nas wiele wzruszeń i emocji"

Po wyjściu ze szpitala pojawiła się obawa przed wychodzeniem. - Siedziałyśmy troszkę w domu. Cieszyłyśmy się powrotem, towarzystwem dziadków i psa - relacjonowała pani Joanna. Z czasem to się zmieniło. - Zaczęłyśmy wychodzić na spacery z psem i właściwie, tak pomału normalnie żyć. Wiadomo, że Hania unika skupisk ludzi. Tam, gdzie są jakieś centra handlowe, to w ogóle nie chodzi - tłumaczyła matka dziewczynki.

Program #JesteśmyDlaDzieci już 6 września (niedziela) o godz. 13:30 w Polsat News. - Czeka nas wiele wzruszeń i emocji. Będziemy jeszcze bliżej tych małych bohaterów i wojowników, o których mówiłem. Będziemy pokazywać państwu, jak wielką macie moc, wspierając Fundację Polsat, chociażby wysyłając SMS o treści: POMOC pod numer 7531 - mówił Bartosz Kwiatek.

