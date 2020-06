Fundacja Polsat pomaga w walce z koronawirusem. Przekazała respiratory

Fundacja Polsat dzięki ogromnemu wsparciu Procter & Gamble wciąż może pomagać personelowi medycznemu oraz najbardziej potrzebującym placówkom w walce z COVID-19. W czwartek zostały przekazane respiratory m.in. do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

Szpital Wojewódzki w Szczecinie jest jedyną placówką, która zajmuje się zakażonymi koronawirusem w Zachodniopomorskiem.

Respirator za 130 tys. zł

Kiedy placówce brakowało sprzętu do zabezpieczenia personelu medycznego - maseczek, przyłbic, czy kombinezonów - z pomocą przyszła Fundacja Polsat i Procter & Gamble.

Placówka zwróciła się też do Fundacji o zakup nowoczesnego respiratora. Marzenie szpitala się spełniło - w czwartek trafił tam respirator wart ponad 130 tys. zł, który będzie wykorzystywany do leczenia najciężej chorych pacjentów.

ZOBACZ: Grupa Polsat przekazała diagnostom kolejną partię specjalistycznego sprzętu

- Tak naprawdę to jest drugi dar od Fundacji Polsat. Poprzednio otrzymaliśmy artykuły pierwszej potrzeby dla naszych lekarzy i pielęgniarek - maseczki ochronne, google, kombinezony. Bardzo się cieszyliśmy wówczas, ale poprosiliśmy o coś jeszcze. Tutaj Fundacja wykazała się wielką inicjatywą, przekazała nam dzisiaj respirator, który już za chwilę trafi na oddział intensywnej opieki medycznej, aby pomóc w ratowaniu życia pacjentów, którzy są zakażeni koronawiruse - mówi Mateusz Iżakowski, rzecznik prasowy szpitala w Szczecinie.

Jak dodał, respirator jest bardzo ważny przy ratowaniu życia pacjenta w momencie, kiedy przestaje samodzielnie oddychać. - Dzięki temu urządzeniu każdy pacjent, który zostanie podłączony pod to urządzenie będzie mógł - miejmy nadzieję - wyjść z naszego szpitala cało i zdrowo - dodał.

WIDEO: Fundacja Polsat i Procter & Gamble przekazały respiratory

Pomoc dla 14 placówek

Szpital każdego dnia przeprowadza badania ok. 150 próbek pod kątem koronawirusa. Praktycznie nie ma dnia, by do szpitala nie trafiali kolejni zakażeni.

Firma Procter & Gamble za pośrednictwem Fundacji przekazała już ponad 560 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej i dwóch respiratorów. Wszystko to celowo ma trafić do 14 placówek w całej Polsce.

pgo/ Polsat News