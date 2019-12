Fundacja Polsat przekazała dwa auta hospicjom. "To dla nas ogromna radość"

- Hospicja są nam bardzo bliskie. Ich pracownicy robią fantastyczną robotę. Pamiętajmy, że te placówki to nie tylko śmierć, to również życie. Czasem pacjenci wychodzą z ciężkich stanów - mówiła w środę prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc. Do dwóch hospicjów: Pomorze Dzieciom z Gdańska oraz Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek z Otwocka trafiły samochody ufundowane przez fundację.

W środę po godzinie 10:00 przed siedzibą Telewizji Polsat nastąpiło oficjalne przekazanie aut.

- To dla nas ogromna radość. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo są one potrzebne. Pracownicy hospicjów przemierzają setki kilometrów, by nieść pomoc tym najbardziej potrzebującym - zaznaczyła Aldridge-Holc.

"Czasem pokonują 80 km w jedną stronę"

Placówki, które otrzymały samochody to hospicja domowe. Jak podkreśliła prezes fundacji, "fakt, że dziecko leży w domu, w swoich warunkach, ze swoją rodziną, na pewno psychicznie bardzo pomaga".

- To też zobowiązuje pracowników hospicjów do tego, by się do tych domów dostać. Czasem pokonują 80 km w jedną stronę. Auto jest dla nich narzędziem pracy - dodała.

"To prezent także od nich"

Aldridge-Holc podziękowała widzom Telewizji Polsat.

- Ważne, by widzowie mieli świadomość, że to także prezent od nich. My jako fundacja skrupulatnie staramy się przekazywać zgromadzone środki, tam, gdzie są one najbardziej potrzebne - spuentowała prezes.

