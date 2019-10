Remont w szpitalu przy ul. Banacha w Warszawie. Pomogła Fundacja Polsat

W remontowanych salach w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie m.in. zainsatlowano system klimatyzacji oraz pomalowano ściany.

Ponad 400 pacjentów rocznie

Odświeżony został również cały oddział w klinice neurologii.

Do kliniki trafiają pacjenci z całej Polski z chorobami nerwowo-mięśniowymi. Co roku trafia tam ponad 400 pacjentów powyżej trzeciego roku życia. Podawany jest tam jedyny na świecie lek, który hamuje rozwój choroby rdzeniowego zaniku mięśni. Podano go już ok. 50 pacjentom.

"Godne, fajne warunki"

Niestety na większość tego typu chorób nie ma leków, dlatego tak niezwykle ważna jest rehabilitacja.

- Zrobiliśmy remont pomieszczeń, które są nam - Fundacji - ogromnie bliskie, to są sale rehabilitacyjne. Dla nas rehabilitacja jest jedną z podstawowych rzeczy, którymi się zajmujemy jeśli chodzi o pomoc dzieciom, bo przecież jesteśmy dla dzieci i wszystko co robimy, robimy dzięki naszym sponsorom dla dzieci - powiedziała prezes Fundacji Polsat. Jak dodała, "w tej chwili już te dzieci będą rehabilitowane naprawdę w godnych, fajnych warunkach".

W 2011 roku dzięki wsparciu Fundacji Polsat został wyremontowany cały oddział dziecięcy w klinice neurologii. Łącznie na ten oddział Fundacja przekazała ponad 2 mln złotych.

pgo/ Polsat News