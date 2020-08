"Ta katastrofa ekologiczna nie dotyczy tylko Warszawy". Woś o awarii oczyszczalni

- Skandalicznym jest działanie Trzaskowskiego, który próbuje obciążyć władze Warszawy związane z PiS. Wykonanie "Czajki" to kadencja Hanny Gronkiewicz-Waltz - powiedział w Polsat News minister środowiska Michał Woś. - Dłoń jest wyciągnięta, rząd uczestniczy w sztabie zarządzania kryzysowego. Trzeba zaradzić długofalowo - wskazał minister i ocenił, że mamy do czynienia z "katastrofą ekologiczną".

- Jeszcze w sobotę mieliśmy 8 tys. litrów na sekundę, teraz niektórzy mówią o 15-20 tys., w związku z opadami deszczu. W Warszawie system kanalizacyjny jest połączony z systemem deszczowym, więc deszczówka wpada do tych samych spustów - mówił Michał Woś w Polsat News.

- Mamy powtórkę z tego, co było rok temu. Inspektorzy Regionalnej Dyrekcji ds. Ochrony Środowiska na polecenie Ministerstwa Środowiska wszczęli postępowanie z urzędu. Badają skalę tej katastrofy ekologicznej. Mamy do czynienia z tą samą skalą, która była rok temu. Te ścieki zanieczyściły Wisłę - powiedział Woś.

"Trzeba zachować ostrożność"

Szef resortu powiedział, że priorytetem jest zagwarantowanie czystości wód, w tym wodociągowych, które poniżej Warszawy czerpane są m.in. z Wisły.

- Na pewno wszystkie służby działają, by nigdzie nie trafiła skażona woda. Nad tym czuwają odpowiednie instytucje. Na pewno trzeba zachować ostrożność. Na ten moment ujęcia wody są monitorowane, badamy skalę zanieczyszczenia Wisły - wyjaśnił.

Wyjaśnił, że zastosowane przez władze stolicy ozonowanie ścieków - w uproszczeniu - polega na napowietrzaniu zrzutu, aby było w nim mniej mikroorganizmów. - To nie jest metoda skuteczna, sprawiająca w 100 proc., że Wisła będzie czysta jak Lazurowe Wybrzeże. Trzeba zrobić wszystko, by znaleźć alternatywną metodę do przesyłania ścieków - zastrzegł.

- Trzeba jednak zadziałać długofalowo. W lipcu Wody Polskie ostrzegały prezydenta Warszawy, że działania doraźne są niewystarczające i trzeba się natychmiast zająć sprawą "Czajki" - mówił Woś.

- Nie ma niebezpieczeństwa dla ujęć wody pitnej - dodał.

Ostrzeżenie: "Unikaj kąpieli i sportów wodnych"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w poniedziałek alert, w którym przekazało zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Odradza on m.in. kąpiele w Wiśle od Warszawy w stronę Gdańska, a także uprawianie na tej rzece sportów wodnych. Ostrzeżenie ma związek z awarią w stołecznej oczyszczalni "Czajka", wskutek której do Wisły trafiają tysiące litrów nieczystości na sekundę.

- Trzeba unikać kąpieli, pływania w Wiśle, dopóki nie będziemy mieć informacji o skali (zanieczyszczenia - red.) - przekazał minister środowiska. Alert odradzał uprawianie sportów wodnych w rzece.

Na Twitterze RCB dodało, że alert dotyczy mieszkańców wybranych powiatów w województwach mazowieckim i kujawsko-pomorskim: warszawskiego zachodniego, nowodworskiego, legionowskiego, płońskiego, sochaczewskiego, płockiego, włocławskiego, lipnowskiego oraz miast: Warszawy, Włocławka i Płocka.

‼Uwaga Alert RCB‼ w części województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.



"Uwaga! Główny Inspektor Sanitarny apeluje: w Wiśle, od Warszawy w stronę Gdańska, unikaj kąpieli i sportów wodnych. Nie używaj do mycia wody z rzeki."

WIDEO - Woś o awarii magistrali ściekowej w Warszawie: "Katastrofa ekologiczna"

Analiza IMGW: w piątek fala ścieków dotrze do Bałtyku

Ostrzeżenie wysłano po tym, jak w sobotę doszło do kolejnej awarii układu przesyłowego w stołecznej oczyszczalni ścieków "Czajka". Poskutkowała tym, że do Wisły co sekundę trafia nawet 15 tys. litrów ścieków z niektórych warszawskich dzielnic.

Fala po zrzucie ścieków do Wisły w Warszawie w poniedziałek, o godz. 5 rano dotarła do Płocka, a we wtorek, o godz. 12 ma dopłynąć do Torunia - wynika z analizy IMGW.

Natomiast do oddalonej o 10,5 km od ujścia rzeki do Zatoki Gdańskiej wsi Kiezmark na Żuławach (woj. pomorskie) ścieki dotrą w piątek.

