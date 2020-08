Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert, w którym przekazało zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Odradza on m.in. kąpiele w Wiśle od Warszawy w stronę Gdańska, a także uprawianie na tej rzece sportów wodnych. Ostrzeżenie ma związek z awarią w stołecznej oczyszczalni "Czajka", wskutek której do Wisły trafiają tysiące litrów nieczystości na sekundę.

W alercie, który otrzymali niektórzy użytkownicy telefonów komórkowych, RCB przekazało apel Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ostrzeżenie: "Unikaj kąpieli i sportów wodnych"

"W Wiśle, od Warszawy w stronę Gdańska, unikaj kąpieli i sportów wodnych. Nie używaj do mycia wody z rzeki" - napisano w komunikacie.

Na Twitterze RCB dodało, że alert dotyczy mieszkańców wybranych powiatów w województwach mazowieckim i kujawsko-pomorskim: warszawskiego zachodniego, nowodworskiego, legionowskiego, płońskiego, sochaczewskiego, płockiego, włocławskiego, lipnowskiego oraz miast: Warszawy, Włocławka i Płocka.

‼Uwaga Alert RCB‼ w części województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.



"Uwaga! Główny Inspektor Sanitarny apeluje: w Wiśle, od Warszawy w stronę Gdańska, unikaj kąpieli i sportów wodnych. Nie używaj do mycia wody z rzeki." pic.twitter.com/1OGl4mD3Hn — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 31, 2020

Analiza IMGW: w piątek fala ścieków dotrze do Bałtyku

Ostrzeżenie wysłano po tym, jak w sobotę doszło do kolejnej awarii układu przesyłowego w stołecznej oczyszczalni ścieków "Czajka". Poskutkowała tym, że do Wisły co sekundę trafia nawet 15 tys. litrów ścieków z niektórych warszawskich dzielnic.

Fala po zrzucie ścieków do Wisły w Warszawie w poniedziałek, o godz. 5 rano dotarła do Płocka, a we wtorek, o godz. 12 do Torunia - wynika z analizy IMGW.

Natomiast do oddalonej o 10,5 km od ujścia rzeki do Zatoki Gdańskiej wsi Kiezmark na Żuławach (woj. pomorskie) ścieki dotrą w piątek.

