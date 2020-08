Schreiber: tłumaczenia Trzaskowskiego ws. "Czajki" są żenujące

- Warszawą od 14 lat rządzi ta sama ekipa. To nie jest tak, że sytuacja zaskoczyła ich pół roku po przejęciu władzy - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. - Jeżeli po roku powtarza się awaria "Czajki", to budzi pewne wątpliwości - dodał.

- Nie chcemy nikogo zostawiać samego. To przecież nie problem Platformy Obywatelskiej, tylko mieszkańców Warszawy oraz Polaków - mówił Schrebier. - Zrobimy wszystko, co można, aby pomóc. Jednak oczekuję wzięcia odpowiedzialności - przyznał.

- Niech prokuratura zbada, czy zaniedbania w ciągu roku były duże - dodał gość Polsat News. - Jestem ostrożny w tych sprawach. Działanie pod wpływem emocji sprawiałoby wrażenie działania politycznego. Poznajmy więcej faktów, to będziemy decydować o następnych ruchach - mówił Schreiber o ewentualnym powołaniu komisarza w stolicy.

"Wyspa Kaczyńskiego"

Tomasz Machała pytał o wakacje prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Nawiązał w ten sposób do sobotnich wpisów w mediach społecznościowych. Joachim Brudziński załączył w nich zdjęcia z pobytu nad Zalewem Szczecińskim. - Pozwólmy każdemu spędzać urlop tam, gdzie uważa za stosowne. To (że Jarosław Kaczyński dzierżawi wyspę - red.) jest ze strony Brudzińskiego trochę żartem. Nie byłem tam nigdy. Z tego co wiem, prezes Kaczyński dziś wrócił do Warszawy - przyznał Schreiber.

- Zaczynamy od poniedziałku pracę w normalnym trybie. Decyzje będą podejmowane na przełomie września i października. Trudno mi mówić za wszystkich, ale mnie nie spędza to snu z powiem. Pewne zmiany są konieczne, część z nich już się wydarzyła. Z pokorą czekam na rozstrzygnięcia - przekonywał przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

Walka polityków? "To na opozycji"

- Jeśli chcemy zobaczyć, jak politycy ze sobą zaciekle walczą, to trzeba spojrzeć na opozycję. To, że są (w Zjednoczonej Prawicy - red.) sprawy, co do których istnieje różnica zdań jest naturalne - mówił.

- Król zajmuje bezpieczną pozycję i kieruje wydarzeniami na szachownicy. Jeżeli na jednym skrzydle przeprowadza się atak, to na drugim skrzydle trzeba zneutralizować atak przeciwnika albo go zatrzymać, wyłączyć - w taki sposób Schreiber opisał relację między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością w ramach Zjednoczonej Prawicy.

- Jestem przekonany, że Ziobro jest w tej samej drużynie - podkreślił.

