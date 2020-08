WIOŚ: kilometr tunelu z rurociągiem przesyłowym do Czajki zalany ściekami

Tunel, w którym znajdują są dwa rurociągi przesyłające nieczystości do oczyszczalni Czajka, został zalany ściekami na odcinku jednego kilometra – poinformował w poniedziałek Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ).

"Zgodnie z informacją udzieloną przez przedstawiciela MPWiK Warszawa, awaria układu przesyłowego ścieków odprowadzanych z lewobrzeżnej Warszawy pod dnem Wisły na oczyszczalnię »Czajka« nastąpiła w dniu 29.08.2020 r. o godz. 10.23. Zalaniu uległo 1000 m tunelu przesyłającego ścieki" – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej WIOŚ.

Tunel z kolektorami ma ponad 1300 metrów długości, z czego ok. 300 m znajduje się na głębokości ok. 10 m pod dnem Wisły. Jego średnica przekracza 4 m. WIOŚ w Warszawie poinformował również, że prowadzi stały monitoring wód Wisły na odcinku od miejsca dokonania zrzutu do granic województwa mazowieckiego.

