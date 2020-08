Zmiany w rządzie. Premier podał nazwisko nowego ministra zdrowia [OGLĄDAJ]

Morawiecki zapewniał, że Łukasz Szumowski bardzo dobrze przygotował resort na drugą falę koronawirusa, a jego propozycje będzie wdrażał jego następca.

- To stanowisko obejmie pan doktor nauk ekonomicznych Adam Niedzielski - poinformował szef rządu.

- Niedzielski przez wiele lat pracuje w rożnych obszarach administracji publicznej, ma doświadczenie z Ministerstwa Finansów, NIK i innych ministerstwach, w tym w Ministerstwie Sprawiedliwości, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od dwóch lat pełni funkcję szefa NFZ. Osoba, która bardzo potrzebujemy, bo służba zdrowia w najbliższych miesiącach, kwartałach będzie w tym lepszym stanie mogła przetrwać druga falę koronawirusa im bardziej będziemy zmodernizowani - przekazał szef rządu.

Adam Niedzielski to polski ekonomista i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu strategicznym. Pracował w polskich instytucjach rządowych oraz jako pracownik naukowy. W latach 2016–2018 był dyrektorem generalnym Ministerstwa Finansów, członkiem rady nadzorczej spółki Aplikacje Krytyczne oraz członkiem rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 2018 zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. operacyjnych. Od 2019 prezes NFZ.

W czwartek Jacek Czaputowicz zrezygnował z pełnionej funkcji szefa resortu dyplomacji. Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję.

"Jacek Czaputowicz to człowiek wielkiej klasy i wspaniały profesjonalista. Jego wiedza i umiejętność poruszania się w zawiłych meandrach światowej dyplomacji przyczyniły się do wzmocnienia pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej i wielu sukcesów na tym polu" - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że podaje się do dymisji. Zapewniał, że o takim zamiarze informował wcześniej premiera oraz rząd, a dymisję przygotowywał od lutego, jednak nie doszło do niej ze względu na pandemię koronawirusa. Szumowski swoją decyzję motywował względami osobistymi i poinformował, że pozostaje w życiu publicznym jako poseł oraz zamierza wrócić do zawodu lekarza.

Dzień wcześniej, w poniedziałek o swoim odejściu z resortu zdrowia poinformował w mediach społecznościowych wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. "Dziś ostatni z moich 944 dni pracy w Ministerstwie Zdrowia. Decyzja kilkukrotnie już odkładana, ale dzięki temu też dobrze przemyślana. Kiedy przychodziłem na Miodową, miałem wiele obaw, czy podołam zadaniom, które mi powierzono" – napisał.

We wtorek wiceminister cyfryzacji Wanda Buk poinformowała za pośrednictwem Twittera, że rezygnuje ze stanowiska. Tego samego dnia PGE podała w komunikacie, że Buk od 1 września będzie wiceprezesem tej spółki ds. regulacji.

