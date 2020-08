Konfederacja: Szumowski nie był ani żeglarzem, ani sternikiem, był niezdecydowanym majtkiem

Łukasz Szumowski nie był ani żeglarzem, ani sternikiem, był niezdecydowanym majtkiem, któremu dano czapkę kapitana i teraz podaje się do dymisji; do tej dymisji musiało dojść - oświadczyli politycy Konfederacji, komentując podanie się do dymisji ministra zdrowia.

Podczas środowej konferencji prasowej poseł Konfederacji Robert Winnicki odniósł się do dymisji Łukasza Szumowskiego z funkcji ministra zdrowia oraz odejścia z resortu jego zastępcy Janusza Cieszyńskiego.

-Są to wydarzenia z jednego punktu widzenia zaskakujące, ponieważ jesteśmy przecież przed rekonstrukcją rządu, więc wydaje się niezrozumiałe, dlaczego w tym akurat momencie odchodzi kierownictwo ministerstwa zdrowia. Z drugiej strony poniekąd rozumiemy tę decyzję. Złożyły się na nią i - jak to zostało określone w internecie - afery współistniejące z funkcjonowaniem ministerstwa zdrowia w ostatnich miesiącach. Ale złożyło się na to też całościowe podejście i polityka ministerstwa wobec epidemii" - mówił Winnicki.

"Sukces Konfederacji"

Włodzimierz Skalik z Konfederacji ocenił, że dymisję Szumowskiego "możemy odnotować jako sukces Konfederacji, która jako jedyna stanowczo, od wielu miesięcy prezentowała krytyczne stanowisko wobec poczynań, decyzji ministra Szumowskiego". - Nożna stwierdzić, że dymisją tą minister Szumowski przyznaje rację tym, którzy go krytykowali - dodał.

Skalik zaznaczył jednocześnie, że dymisja nie zamyka sprawy. "Oczekujemy, chcemy widzieć ministra Szumowskiego przed komisją sejmową. Uważamy, że powinno być podjęte śledztwo i minister powinien być osądzony za swoje nadużycia uprawnień; jego, jak i jemu podległych urzędników, których wszak sam osobiście podżegał do tychże nadużyć" - mówił Skalik.

Kabaret podczas pandemii

Z kolei Tomasz Grabarczyk stwierdził, że działalność ministra Szumowskiego w trakcie pandemii można określić jako kabaret. - Pan minister nie był ani żeglarzem, ani sternikiem. Był niezdecydowany majtkiem, któremu dano czapkę kapitana i teraz podaje się do dymisji. Do tej dymisji musiało dojść, o tę dymisję apelowała Konfederacja już dawno - powiedział Grabarczyk, nawiązując do niedawnej wypowiedzi Szumowskiego.

- Liczymy, że ta dymisja nie oznacza ucieczki od odpowiedzialności za afery, tzw. afery współistniejące, których dopuścił się pan minister, których dopuściło się ministerstwo zdrowia w ostatnich miesiącach. Liczymy, że pan minister zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za ostatnie miesiące jego działalności - mówił Grabarczyk.

Szumowski podał się do dymisji

We wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że podaje się do dymisji. Zapewniał, że o takim zamiarze informował wcześniej premiera oraz rząd, a dymisję przygotowywał od lutego, jednak nie doszło do niej ze względu na pandemię koronawirusa. Szumowski swoją decyzję motywował względami osobistymi i poinformował, że pozostaje w życiu publicznym jako poseł oraz zamierza wrócić do zawodu lekarza.

Dzień wcześniej o tym, że odchodzi z resortu zdrowia, poinformował wiceminister Janusz Cieszyński. Jak napisał w mediach społecznościowych, decyzja ta była kilkukrotnie już odkładana, ale dzięki temu też dobrze przemyślana. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział we wtorek, że do końca przyszłego tygodnia przedstawi nazwisko nowego ministra zdrowia

