Jacek Czaputowicz podał się do dymisji

"Minister wcześniej stwierdził, że po wyborach prezydenckich jest dobry moment na zmianę na czele polskiej dyplomacji oraz wyraził przekonanie, że jego następca będzie kontynuował dotychczasową linię i sprzyjał dalszemu umocnieniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej" - podało MSZ, które poinformowało o dymisji ministra.

Prof. Czaputowicz był ministrem od 2018 roku. Wcześniej był wiceszefem MSZ ds. prawnych i traktatowych, b. dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Zastąpił na stanowisku Witolda Waszczykowskiego.

ZOBACZ: Łukasz Szumowski podał się do dymisji. Przedstawił powody

Kim jest prof. Czaputowicz?

Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, doktorem nauk politycznych (Instytut Studiów Politycznych PAN) oraz doktorem habilitowanym nauk humanistycznych (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW). To absolwent podyplomowych studiów na uczelniach zagranicznych (m.in. na Uniwersytecie Oksfordzkim). W latach 70. i 80. działał w opozycji demokratycznej. Za swoją działalność został internowany 13 grudnia 1981 r. (zwolniony 25 listopada 1982) i uwięziony w 1986 r. (zwolniono go po 7 miesiącach na mocy amnestii). W latach 1988–1990 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność".

W 1990 r. rozpoczął pracę w MSZ – był wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa (1990–1992). Od 1998 do 2006 r. był zastępcą Szefa Służby Cywilnej. W latach 2006–2008 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ. Od 2008 do 2012 r. był dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od stycznia do września 2017 r. kierował Akademią Dyplomatyczną MSZ. Od września 2017 r. był podsekretarzem stanu ds. prawnych i traktatowych w MSZ.

ZOBACZ: Morawiecki zdradził, kiedy poznamy następcę Szumowskiego

Jacek Czaputowicz w 2007 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w lutym 2017 r. otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Jest autorem ponad 100 artykułów i monografii naukowych, m.in.: "Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja", "Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje", "Suwerenność", "Teorie integracji europejskiej".

Kolejne dymisje

To kolejna dymisja w rządzie Mateusza Morawieckiego. We wtorek także minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że podaje się do dymisji. Zapewniał, że o takim zamiarze informował wcześniej premiera oraz rząd, a dymisję przygotowywał od lutego, jednak nie doszło do niej ze względu na pandemię koronawirusa. Szumowski swoją decyzję motywował względami osobistymi i poinformował, że pozostaje w życiu publicznym jako poseł oraz zamierza wrócić do zawodu lekarza.

WIDEO - Filipinka śpi na korytarzu w bloku. Nikt nie może się z nią porozumieć Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms,kło/ PAP, msz.gov.pl, Polsat News