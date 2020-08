Szumowski do bliskich: dziękuję, że to wytrzymaliście

- Chciałem podziękować mojej żonie, moim dzieciom. Dziękuję, że to wytrzymaliście i że mnie wspieraliście - mówił na wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski, który ogłosił swoje odejście z resortu. Podziękował także swoim rodzicom, mamie swojej żony oraz bratu i jego rodzinie. - Za to, że wytrzymali napór agresji i hejtu - dodał.

Na wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że podaje się do dymisji. Szefem resortu był od stycznia 2018 r., gdy w ramach rekonstrukcji rządu zastąpił na stanowisku Konstantego Radziwiłła. Szumowski, jeszcze pod koniec lipca w "Gościu Wydarzeń" zapewniał, że "nie chce odchodzić z resortu".

W trakcie wtorkowego wystąpienia na konferencji prasowej minister podziękował swojej rodzinie.

- Chciałem podziękować komuś, komu tak naprawdę głównie zawdzięczam to, że tu jestem i że mogłem w ogóle funkcjonować, pełnić tę rolę - rodzinie - mówił. - Chciałem podziękować mojej żonie, która powiedziała, że zgadza się na to, żebym pełnił tę rolę, wiedząc, jaka to jest często udręka i poświęcając swój czas, poświęcając wiele z normalności i powiedziała: dobrze, jeżeli to jest ważne, to zrób tak - dodał.

"Ojciec często był nieobecny w domu"

- Chciałem podziękować moim dzieciom - Jankowi, Staśkowi, Stefanowi i małej Marysi - bo często ojciec był albo nieobecny w domu, a jak był obecny, to na pytania o pomoc w lekcjach czy problemy dzieci odpowiadałem "nie teraz", "nie mam czasu", albo "nie mogę", bo akurat byłem na wideokonferencji z ważnymi ludźmi - mówił.

Jak dodał, dziękuje swoim bliskim za to, że to wytrzymali. - Że mnie wspierali, że nie mieli ciągłych pretensji - powiedział.

Szumowski podziękował także swoim rodzicom, mamie żony oraz swojemu bratu i jego rodzinie. - Za to, że wytrzymali ten napór agresji i hejtu w pewnym momencie, a przecież to nie oni pisali się do polityki i to nie była ich decyzja - dodał.

