Nie mamy dobrych wieści na środę. Niemal w całym kraju spodziewamy się opadów deszczu, którym na zachodzie, południu i wschodzie będą towarzyszyć burze, miejscami gwałtowne. Te najbardziej intensywne zjawiska atmosferyczne wystąpią w pasie od Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę i Podkarpacie.

W trakcie burz może spaść do 30 litrów (lokalnie 50 litrów) deszczu na metr kwadratowy ziemi. Punktowo grad może mieć średnicę do 3 centymetrów, a porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Zjawiska mogą powodować szkody materialne i zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu, dlatego warto zachować ostrożność.

Pogoda na środę, 19 sierpnia

Fatalna pogoda w górach

Deszcz po wielu suchych dniach jest bardzo potrzebny, jednak miejscami może go spaść na tyle dużo, aby doszło do podtopień. Tak będzie zwłaszcza w województwach południowych i zachodnich. Turystów wypoczywających w górach ostrzegamy, że lepiej będzie ten dzień spędzić w dolinach, poniżej górnej granicy lasu.

Na szlakach będzie mokro, błotniście, a niski pułap chmur i znacznie ograniczona widoczność mogą sprzyjać wypadkom. Jeśli dodać do tego obfite deszcze i burze z gradem, to lepiej nie ryzykować i nie narażać też zdrowia i życia ratowników.

Bardzo ciepło i wilgotno

To będzie kolejny parny dzień, ponieważ termometry pokażą przeważnie od 22-25 stopni, jednak z powodu podwyższonej wilgotności powietrza odczuwalnie będzie jeszcze cieplej.

Utrzyma się słaby i umiarkowany wiatr z kierunku północno-zachodniego, który w porywach może osiągać do 40 km/h, a w burzach będzie się wzmagać jeszcze bardziej.

Biomet będzie niekorzystny

Ciśnienie pozostaje obniżone i przez cały dzień będzie spadać. W samo południe barometry pokażą od 1005 hPa na wschodzie do 1009 hPa na zachodzie kraju.

Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne dla naszego samopoczucia, a to oznacza, że meteopaci mogą odczuwać różnorodne dolegliwości, w tym ból głowy, senność i rozkojarzenie.

W czwartek poprawa pogody

Wilgotna pogoda dobiega końca. W czwartek deszcze i burze odsuną się nad województwa wschodnie. Na pozostałym obszarze kraju rozpogodzi się.

Temperatura sięgnie maksymalnie od 22-23 stopni na północnym wschodzie do 28 stopni na zachodzie. Nasze samopoczucie powinno się poprawić.

WIDEO - Syn zabił matkę. Zatrzymano go policyjne obławie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Łukasz Mielczarek/Twojapogoda.pl