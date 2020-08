Pogoda na wtorek, 18 sierpnia. Duchota i gwałtowne burze

Mimo, że czeka nas ochłodzenie, to jednak w dalszym ciągu będą nas niepokoić burze, które mogą być miejscami gwałtowne, z ulewami, gradobiciami i wichurami. Będzie parno i duszno. Ciśnienie zacznie spadać, a warunki biometeorologiczne pogorszą się.

We wtorek nad Polską znajdzie się niż imieniem Ingrid, któremu towarzyszyć będzie napływ bardzo ciepłego, ale też wilgotnego powietrza. To idealne warunki do piętrzenia się potężnych chmur burzowych.

Będą nam one przynosić nie tylko błyskawice, ale też ulewne deszcze, miejscami z gradem i porywistym wiatrem. Zanim nadejdą granatowe chmury i zrobi się niebezpiecznie, możemy jeszcze liczyć na kilka chwil ze słońcem, najdłużej na Pomorzu.

W trakcie burz może spaść do 30 litrów (lokalnie 50 litrów) deszczu na metr kwadratowy ziemi. Punktowo grad może mieć średnicę do 3 centymetrów, a porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Zjawiska mogą powodować szkody materialne i zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu, dlatego warto zachować ostrożność.

Prognoza pogody na wtorek

Nadal parno i duszno

To będzie bardzo parny dzień, ponieważ termometry pokażą przeważnie od 22-23 stopni na zachodzie, południu i północnym wschodzie do 28-29 stopni w głębi kraju.

Utrzyma się słaby i umiarkowany wiatr z kierunku zachodniego, który w porywach może osiągać do 40 km/h, a w burzach będzie się wzmagać jeszcze bardziej.

Biomet będzie niekorzystny

Ciśnienie jest obniżone i przez cały dzień będzie spadać. W samo południe barometry pokażą od 1007 hPa w centrum do 1009 hPa na południowym zachodzie kraju.

Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne dla naszego samopoczucia, a to oznacza, że meteopaci mogą odczuwać różnorodne dolegliwości, w tym ból głowy, senność i rozkojarzenie.

Środa bez większych zmian

Niebezpieczna aura panować będzie również w środę. Niemal w całym kraju musimy się liczyć z burzami, które najbardziej gwałtowne będą w regionach południowych, zachodnich i centralnych.

Temperatura przeważnie sięgnie od 23 do 25 stopni w cieniu. Utrzyma się wysoka wilgotność powietrza, za sprawą której będzie panować nieprzyjemna duchota.

Łukasz Mielczarek/Twojapogoda.pl