Pogoda na niedzielę, 16 sierpnia. Bez upału, ale z gwałtownymi burzami

Niedziela bardzo słoneczna. W wielu regionach możemy liczyć na błękitne niebo bez ani jednego obłoku. Wyjątek będą stanowić województwa południowe i centralne, gdzie po południu zacznie się chmurzyć i przelotnie padać.

Burz spodziewamy się na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, w Wielkopolsce i na Ziemi Łódzkiej, a zwłaszcza w Karpatach. W ich trakcie może spaść nawet do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy ziemi, lokalnie z gradem o średnicy do 2 centymetrów i porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę

Bez upałów

Jesteśmy już zmęczeni upałem, dlatego powinniśmy z entuzjazmem przyjąć ochłodzenie, które jednak do dużych zaliczyć nie będzie można. Termometry pokażą maksymalnie od 24-25 stopni na wschodzie do 29 stopni na północnym zachodzie kraju.

Utrzyma się słaby i umiarkowany wiatr z kierunku wschodniego, który w porywach może osiągać do 40 km/h, tylko w burzach będzie silniejszy.

Biomet nadal sprzyjający

Powietrze będzie suche, jedynie podczas burz może się przejściowo robić parno i duszno.

Ciśnienie będzie podwyższone i przez cały dzień będzie bardzo powoli rosnąć. W samo południe barometry pokażą od 1015 hPa na południu do 1019 hPa na północnym wschodzie kraju.

Warunki biometeorologiczne na południu i w centrum podczas opadów będą się pogarszać, co meteopaci mogą odczuwać w postaci bólu głowy, senności i rozkojarzenia. Na pozostałym obszarze biomet pozostanie korzystny.

Poniedziałek pod znakiem burz

Początek przyszłego tygodnia minie z burzami na przeważającym obszarze Polski. Grzmieć nie powinno w województwach północnych i miejscami na zachodzie. Najbardziej gwałtownych zjawisk spodziewamy się na Ziemi Łódzkiej, Mazowszu i Lubelszczyźnie.

Nadal będzie bardzo ciepło i gorąco, przeważnie od 25 do 29 stopni. Wzrośnie wilgotność powietrza, dlatego będzie nas męczyć duchota.

Łukasz Mielczarek/Twojapogoda.pl