Pogoda na poniedziałek, 17 sierpnia. Burzowo, parno i duszno niemal w całym kraju

Pierwszy dzień tego tygodnia przyniesie nam załamanie pogody. Po słonecznym i gorącym weekendzie spodziewamy się opadów i burz na przeważającym obszarze kraju. Upał nam odpuści, ale wcale nie oznacza to, że nie będzie gorąco, parno i duszno.

W poniedziałek bez opadów będzie głównie w północnych regionach kraju. Na pozostałym obszarze początkowo będzie słonecznie, jednak zwłaszcza w drugiej połowie dnia zacznie się chmurzyć i padać.

Deszcze będą przelotne, ale chwilami ulewne, do 30 litrów na metr kwadratowy ziemi. Towarzyszyć im będą burze, lokalnie z gradem o średnicy do 3 centymetrów i porywami wiatru do 90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek

Gorąco, parno i duszno

Upalnie nie będzie, ale gorąco owszem. Termometry pokażą późnym popołudniem przeważnie od 24 do 26 stopni, tylko miejscami na południu do 27 stopni. W trakcie burz, za sprawą rosnącej wilgotności względnej powietrza, będzie parno i duszno.

Utrzyma się słaby i umiarkowany wiatr z kierunku południowo-wschodniego, który w porywach może osiągać do 40 km/h, tylko w burzach będzie silniejszy i wówczas może powodować szkody.

Biomet pogorszy się

Ciśnienie przez cały dzień będzie bardzo powoli spadać. W samo południe barometry pokażą od 1011 hPa na południu do 1015 hPa na północnym wschodzie kraju.

Warunki biometeorologiczne początkowo będą sprzyjające, jednak podczas opadów pogorszą się, co meteopaci mogą odczuwać w postaci bólu głowy, senności i rozkojarzenia.

Wtorek nadal z burzami

Burze nie odpuszczą również we wtorek. W większości regionów kraju zagrzmi i obficie popada. Niewykluczone są też opady gradu i porywisty wiatr.

Temperatura na południu i zachodzie spadnie do 22-23 stopni, a na północy i wschodzie wzrośnie do 27-28 stopni. Podczas burz będzie nieprzyjemnie parno i duszno.

Łukasz Mielczarek/Twojapogoda.pl