"Od tweeta lepszy byłby SMS". Budka o wpisie Tuska

Jako honorowy szef PO Donald Tusk mógł zamiast tweeta wysłać mi SMS-a i byłoby to racjonalne. Ja staram się w takim duchu postępować. Były przewodniczący Grzegorz Schetyna wolał iść do mediów. Uważam, że lepszą formułą jest rozmowa w odpowiednich gremiach - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Borys Budka, odnosząc się do wpisu byłego premiera ws. głosowania nad podwyżkami dla polityków.

- Ja ten błąd naprawiłem, poprzez reakcję wyborców i opinii publicznej. Dla mnie najważniejsza jest opinia tych, którzy wskazali, że to nie jest dobry czas na podwyżki, a ten rząd na nie nie zasługuje i tryb ich wprowadzenia nie był zgodny z zasadami parlamentaryzmu - mówił Budka pytany o tweet Donalda Tuska i czy lider PO jest wdzięczny byłemu premierowi za reakcję.

"Opozycja, która złej władzy podwyższa wynagrodzenie i to w czasie kryzysu - nie ma racji bytu" - ocenił w piątek b. premier Donald Tusk. "Ogarnijcie się, proszę" - zaapelował w twitterowym wpisie. Wcześniej przypomniał, że dzieje się to m.in. w czasie rewolucji u najbliższego sąsiada.

Opozycja, która złej władzy podwyższa wynagrodzenie, i to w czasie kryzysu, nie ma racji bytu. Po prostu. Ogarnijcie się, proszę. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 14, 2020

- Jako honorowy szef PO Donald Tusk mógł wysłać zamiast tweeta SMS-a i byłoby to racjonalne. Ja staram się w takim duchu postępować. Były przewodniczący Schetyna wolał iść do mediów. Uważam, że lepszą formułą jest rozmowa - podkreślił.

"Nie można osłabiać partii"

- Uważam Donalda Tuska za, kiedyś, bardzo dobrego lidera i premiera. Natomiast nie mnie oceniać to zachowanie. Dla mnie ważniejsze jest, by w czasach trudnych, gdy lider popełnia błąd, jednak trzeba być razem. Trzeba przeprosić, wyciągnąć konsekwencje, ale nie można grać na obniżenie notowań swojej formacji - mówił Budka.

Prowadzący program Bogdan Rymanowski przywołał słowa senatora Bogdana Zdrojewskiego, który w rozmowie z se.pl przyznał, że ocenia głosowanie jako "termometr sprawdzający stan gorączki trapiącej w PO" i ocenił, że w PO trwa kryzys.

"Jestem otwarty na krytykę"

- Zdrojewski miał możliwość uczestniczenia w wyborach wewnętrznych PO i wiemy jak to się skończyło. Mam wielki szacunek dla każdego senatora, posła, ale forum wymiany opinii, to powinien być klub senacki. Byłem na spotkaniu z senatorami, usłyszałem wiele gorzkich słów - przekazał.

Wideo: Borys Budka o Grzegorzu Schetynie i Donaldzie Tusku

- Jestem absolutnie otwarty na krytykę, ale nie można tego robić kosztem całej organizacji. Jeżeli robi to ktoś, kto nie jest politykiem, to ja się nie gniewam. Jednak, gdy robi to ktoś doświadczony, to musi zdawać sobie sprawę, że działa nie na moją niekorzyść, ale na niekorzyść organizacji. Pamiętam czasy, gdy za takie wypowiedzi wyrzucało się kogoś z partii - mówił Budka w Polsat News.

msl/ml/ Polsat News