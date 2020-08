"Niemożliwe jest, aby którykolwiek pracownik otrzymał wynagrodzenie wyższe o 2 tysiące złotych, ponieważ nikt nie zarabia tyle, aby taka kwota stanowiła 6 proc. wynagrodzenia" - tak Kancelaria Prezydenta odpowiedziała na artykuł "Rzeczpospolitej" dotyczący "podwyżek pensji" dla współpracowników Andrzeja Dudy. Według urzędników, informacje dziennika to "nadinterpretacja".

We wtorkowej "Rzeczpospolitej" poinformowano, że "posłom nie udało się przeforsować własnych podwyżek", ale wyższe pensje dla współpracowników chce wprowadzić prezydent Andrzej Duda.

"Najniższe (wzrosty wynagrodzeń) wyniosą 500 zł, ale zastępcy dyrektorów mogą liczyć nawet na 1,5 tys. zł więcej do pensji" - podał dziennik, dodając, że pensja doradców i szefa Kancelarii Prezydenta miałaby wzrosnąć o nawet 2 tys. zł.

Kancelaria: to nie "automatyczna podwyżka", ale "możliwość podjęcia decyzji"

We wtorek po popołudniu na informację gazety zareagowali prezydenccy urzędnicy. W specjalnym oświadczeniu stwierdzili, że "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie wprowadza podwyżek, natomiast wydaje przepisy wykonawcze".

Jak przypomnieli, ustawa budżetowa przewiduje "średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106 proc.".

Ich zdaniem, "zwiększenie poziomu miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego nie oznacza automatycznej podwyżki wynagrodzenia, a jedynie stwarza możliwość podjęcia decyzji o ustaleniu określonego wynagrodzenia".

"Tym samym podanie informacji, że pensja doradców ma być podniesiona o nawet 2 tys. zł (...) jest daleko idącą nadinterpretacją. Dotyczy to także informacji o tym, do jakiego poziomu »podskoczy« miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dyrektora generalnego Kancelarii, dyrektorów i zastępców dyrektora, pozostałych pracowników Kancelarii Prezydenta RP" - uściślili.

"Nieprawdziwe dane o średniej pensji"

Kancelaria Prezydenta wyjaśniła, że niemożliwe jest, aby którykolwiek jej pracownik otrzymał wynagrodzenie wyższe o 2 tysiące złotych, ponieważ "nikt nie zarabia tyle, aby 6 proc. stanowiło 2 tysiące złotych".

Urzędnicy dodali, że "Rzeczpospolita" podała również nieprawdziwe dane dotyczące wysokości pensji prezydenta, a także błędną średnią pensji zasadniczej w Kancelarii.



"W informacji podanej przez gazetę, średnia pensja zasadnicza to ponad 10 tys. zł (bez wynagrodzenia prezydenta). Natomiast średnie wynagrodzenie zasadnicze na podstawie listy płac pracowników za lipiec 2020 to 6.632,60 zł zaś średnie brutto 7.816,26 zł. Daleko zatem do podanej w artykule kwoty" - podsumowali.

"Ilość nadinterpretacji zaskakująca"

Tekst "Rz" skomentował również Błażej Spychalski, rzecznik prasowy Kancelarii Prezydenta.

"Sezon ogórkowy, ale ilość nadinterpretacji zaskakująca. Rozumiem, że jutro na jedynce (miejscu na główny artykuł - red.) »Rzeczpospolitej« pełna prawdziwa informacja" - napisał na Twitterze.

W kwestii dzisiejszych „rewelacji” zamieszczonych w dzienniku @rzeczpospolita przekazuję stanowisko Kancelarii https://t.co/WSbE1ao53O Sezon ogórkowy, ale ilość nadinterpretacji zaskakująca. Rozumiem, że jutro na jedynce w @rzeczpospolita pełna prawdziwa informacja. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) August 19, 2020

wka/sgo/ polsatnews.pl