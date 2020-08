Z uwagi na rozmiary awarii wodociągu, do której doszło w okolicy ronda Dżochara Dudajewa normalna dostawa wody może być przywrócona około godz. 15 - przekazał w piątek rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie Marek Smółka. Bez wody w kranach są: Piastów, Michałowice, Ursus i Pruszków

Rzecznik prasowy MPWiK Marek Smółka podkreślił, że brygady MPWiK intensywnie pracują nad usunięciem awarii magistrali wodociągowej Pasma Pruszkowskiego w Al. Jerozolimskich na wysokości ul. Popularnej.

- Sytuacja okazała się bardziej skomplikowana niż wcześniej przypuszczaliśmy. Pęknięcie jest wzdłuż spodu magistrali i ma 10 m długości. Pracownicy spawają uszkodzoną rurę. Zakładamy, że te roboty zostaną zakończone ok. godz. 11 - powiedział. Wskazał, że następnie trzeba będzie przeprowadzić próby ciśnieniowe. Dlatego wznowienie dostawy wody może nastąpić ok. 15.

Z uwagi na miejsce awarii bez wody są: Piastów, Michałowice, Ursus i Pruszków. W części Ursusa i Pruszkowa jest zabezpieczona dostawa wody do pierwszego piętra budynków wielorodzinnych z ujęć awaryjnych, w tych rejonach nie będzie wody na wyższych piętrach.

MPWiK przekazało, że w rejonach gdzie nie ma możliwości awaryjnej dostawy wody zostały zabezpieczone beczkowozy.

Skrzyżowanie pod wodą

Do awarii magistrali doprowadzającej wodę do Pasma Pruszkowskiego doszło w czwartek rano. Wskutek zdarzenia zalane zostało skrzyżowanie Alej Jerozolimskich i ul. Popularnej.

Beczkowozy, które mają zapewnić wodę mieszkańcom do czasu zakończenia awarii, podstawiane są w pięciu lokalizacjach w Pruszkowie: ul. Emancypantek róg Lalki, ul. Platynowa róg Zgody, ul. Antka róg Placówki, ul. Sienkiewicza 1D oraz ul. Bolesława Prusa 35. W Piastowie beczkowozy staną przy ul. Łukasińskiego, przy AWAKU na os. Ogińskiego, i przy ul. Piłsudskiego 56.

W Gminie Michałowice dwa beczkowozy mają stać przy szkole, przy ul. Szkolnej 15 oraz przy ul. Mickiewicza, pomiędzy ul. Spacerową a 11-go Listopada. Jeden ma stać w Regułach, przy ul. Wiejskiej na rogu Krótkiej i jeden w Opaczy-Kolonii - przy ul. Centralnej obok WKD.

W warszawskiej dzielnicy Ursus cysterny z wodą podstawiane są w pięciu lokalizacjach: ul. Skoroszewska przy ul. Chełmońskiego, ul. Wojciechowskiego 37, ul. Magnacka 3, ul. Ryżowa 48 i ul. Warszawska 59.

Z uwagi na upały staną także cztery beczkowozy mobilne, z których woda nadaje się do picia bezpośrednio, bez przegotowania. Mają być przy ul. Posąg 7 Panien i ul. Bohaterów Warszawy w Ursusie, przy ul. Zbocze we Włochach, a także obok przedszkola przy ul. Szkolnej 13 w Michałowicach.

Awaria dotknęła Ursus, Włochy, Piastów, Michałowice

Doszło do awarii magistrali doprowadzającej wodę do Pasma Pruszkowskiego, czyli częściowo do mieszkańców Włoch i Ursusa, a także Piastowa i Pruszkowa - przekazał w czwartek Marek Smółka, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

Jak wówczas zapewniał, przerwy w dostawach wody miały potrwać albo do popołudnia, albo do wieczora, albo nawet do piątku rano.

- Pracujemy pełnymi siłami. Na miejsce, gdzie mieszkańcy mają wstrzymane dostawy wody, zostały wysłane beczkowozy. Częściowo udało nam się ominąć tę awarię dostawami i część mieszkańców będzie miała wodę lub będzie to woda o niższym ciśnieniu - powiedział Smółka.

Wideo: Awaria wodociągowa w Warszawie

W czwartek na skrzyżowanie ul. Popularnej o godz. 7:30 zjeżdżały się na sygnałach kolejne ekipy MPWiK. Skrzyżowanie zostało częściowo wyłączone z ruchu. Samochody mogły przejeżdżać w kierunku Pruszkowa wiaduktem nad ul. Popularną.

"Właśnie mąż jedzie Popularną - na wysokości Makro wszystko płynie, awaria związana z wodą, ulica Popularna pełna wody" - napisała mieszkanka Ursusa.

Polsat News Woda zalała ul. Popularną w Warszawie

Przekierowane linie autobusowe

"Z powodu awarii wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulic Al. Jerozolimskie/Popularna występowały utrudnienia w kursowaniu linii 127, 178, 191, 187, 228, 328, 517, 717" poinformował rano Warszawski Transport Publiczny.

"Linie 187, 517, 717 jadące w kierunku Ursus-Niedźwiadek / Ogińskiego kursują z pominięciem przystanku Popularna 02. Linie 127, 178, 191 jadące w kierunku Nowe Włochy/PKP Ursus/Regulska kursują ulicami: Al. Jerozolimskie - Łopuszańska (zawrotka) - Al. Jerozolimskie - Popularna do swojej trasy bez ominięcia przystanku. Linie 228 oraz 328 kursują bez pominięcia przystanków. Możliwe opóźnienia, kolejne zmiany tras" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

ml/ PAP, polsatnews.pl