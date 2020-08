Awaria wodociągowa w Warszawie. Zalana ulica, przerwy w dostawach wody nawet do piątku

Około godz. 6:00 na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Popularnej w Warszawie doszło w czwartek do awarii wodociągowej. Część mieszkańców dzielnicy Włochy i Ursus, a także Piastowa i Pruszkowa pozostaje bez dostaw wody. Na miejsce przyjechało na sygnale wiele samochodów MPWiK, ruch ze stolicy w kierunku Pruszkowa został częściowo zatrzymany. Ulica Popularna została zalana.

Doszło do awarii magistrali doprowadzającej wodę do Pasma Pruszkowskiego, czyli częściowo do mieszkańców Włoch i Ursusa, a także Piastowa i Pruszkowa - przekazał Marek Smółka, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

Przerwy w dostawach mogą trwać albo do popołudnia, albo do wieczora, albo nawet do piątku rano.

- Pracujemy pełnymi siłami. Na miejsce, gdzie mieszkańcy mają wstrzymane dostawy wody, zostały wysłane beczkowozy. Częściowo udało nam się ominąć tę awarię dostawami i część mieszkańców będzie miała wodę lub będzie to woda o niższym ciśnieniu - powiedział Smółka.

Przyczyny awarii nie są jeszcze znane.

Na skrzyżowanie ul. Popularnej o godz. 7:30 zjeżdżały się na sygnałach kolejne ekipy MPWiK. Skrzyżowanie zostało częściowo wyłączone z ruchu. Samochody mogły przejeżdżać w kierunku Pruszkowa wiaduktem nad ul. Popularną.

"Właśnie mąż jedzie Popularną - na wysokości Makro wszystko płynie, awaria związana z wodą, ulica Popularna pełna wody" - napisała mieszkanka Ursusa.

Przekierowane linie autobusowe

"Z powodu awarii wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulic Al. Jerozolimskie/Popularna występują utrudnienia w kursowaniu linii 127, 178, 191, 187, 228, 328, 517, 717" poinformował rano Warszawski Transport Publiczny.

"Linie 187, 517, 717 jadące w kierunku Ursus-Niedźwiadek / Ogińskiego kursują z pominięciem przystanku Popularna 02. Linie 127, 178, 191 jadące w kierunku Nowe Włochy/PKP Ursus/Regulska kursują ulicami: Al. Jerozolimskie - Łopuszańska (zawrotka) - Al. Jerozolimskie - Popularna do swojej trasy bez ominięcia przystanku. Linie 228 oraz 328 kursują bez pominięcia przystanków. Możliwe opóźnienia, kolejne zmiany tras" - poinformował po chwili Zarząd Transportu Miejskiego.

