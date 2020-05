Przez 1,5 miesiąca nie mogli korzystać z wody. Jest przyczyna

Mieszkańcy gminy Podedwórze (woj. lubelskie) mogą już bezpiecznie korzystać z wodociągu. Wcześniej nie mogli używać wody nawet do kąpieli. Jak się okazało, ciecz, która wydostawała się z ich kranów zawierała pestycydy. Substancje przedostały się do wodociągów podczas napełniania zbiornika na opryski.

Wiadomości dotyczące "nieprzyjemnego zapachu" wody zgłosili mieszkańcy gminy. Informacja o skażeniu pojawiła się 6 kwietnia wieczorem. Awaria wystąpiła na odcinku, który doprowadzał wodę do dwóch wsi: Mosty i Nowe Mosty - podał portal Lublin112.

Od razu pojawiły się podejrzenia, że może być to zanieczyszczenie chemiczne. Dlatego wydano zakaz korzystania z wodociągów. Ciecz nie nadawał się nawet do kąpieli, bo - wedle ostrzeżeń - stanowiła zagrożenie dla życia. Wodę z kranu mozna było stosować wyłącznie do spłukiwania toalet.

Wodociąg "zassał" pestycydy

Do powstania problemu, zdaniem mieszkańców, mogła przyczynić się awaria przy ujęciu wody, podczas której doszło do spadku napięcia.

W jej trakcie jeden z rolników napełniał opryskiwacz wodą. Wąż był zanurzony w zbiorniku. Gdy doszło do wyłączenia prądu wodociąg miał "zassać" zawartość opryskiwacza.

ZOBACZ: "Nawet śladowe ilości pestycydów ewidentnie zaburzają rozwój płodu" - prof. Januszewicz

Sprawa zanieczyszczenia wodociągów trafiła do Prokuratury Rejonowej w Parczewie. Jak się okazało, podejrzenia mieszkańców okazały się być słuszne.

Z ustaleń śledczych wynika, że do skażenia środkami chemicznymi doszło w momencie, gdy jeden z pracowników Gospodarstwa Rolno-Handlowego Mosty uzupełniał zbiornik na opryski wodą - podała prokuratura.

Chemikalia wypłynęły z kranów

Przeprowadzone badania wykazały, że ciecz zawierała pestycyd stosowany do tępienia szkodników oraz chemiczne środki grzybobójcze.

ZOBACZ: Jarmuż najbardziej skażony pestycydami. W "Brudnej Dwunastce" jeszcze m.in. jabłka, seler i szpinak

Prace, związane z oczyszczeniem wodociągów, trwały przez kilka tygodni. Szkodliwe substancje zostały usunięte, a wodociąg został wypłukany. Po potwierdzeniu, że woda jest czysta zezwolono na korzystanie z niej.

ms/ lublin112.pl