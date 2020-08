Śmierć na Rysach. Młody wikariusz spadł z dużej wysokości

Do śmiertelnego wypadku doszło w środę na Rysach. Turysta spadł z dużej wysokości i zginął na miejscu. Ciało utkwiło w szczelinie skalnej około 150 metrów od szczytu. Ratownicy TOPR, którzy polecieli w Tatry Wysokie śmigłowcem, przewieźli zwłoki zmarłego do Zakopanego. Okazało się, że był to 34-letni ksiądz Jaromir Buczak, wikariusz z parafii Trzciana koło Bochni (woj. małopolskie).