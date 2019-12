"Tam nie ma symulowanych zdjęć". Film "TOPR. Na każde wezwanie" dziś o 20:00 w Polsat News

Produkcja powstała z okazji 110. rocznicy utworzenia Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w wyniku współpracy TOPR-u, Telewizji Polsat i firmy Polkomtel, właściciela sieci Plus.



Obraz przybliży widzom niezwykle wymagającą i niebezpieczną pracę ratowników górskich. - W filmie poruszone są przede wszystkim sytuacje, które nie są dla ratowników łatwe, w których stracili swoich kolegów - powiedziała współtwórczyni filmu Natalia Knapik, dziennikarka Polsat News.

"TOPR. Na każde wezwanie" to zbiór prawdziwych i angażujących historii. - Bardzo dużo emocji wywołała we mnie rozmowa z Robertem Janikiem, byłym naczelnikiem TOPR-u, który stracił swojego przyjaciela podczas katastrofy śmigłowca w 1994 roku. Zginęło tam dwóch ratowników i dwóch pilotów. Na przestrzeni stu dziesięciu lat istnienia TOPR-u, to był jeden z najtragiczniejszych wypadków - dodała.

"Nie ma symulowanych zdjęć"



W dokumencie widzowie usłyszą rozmowy z ratownikami TOPR-u, lekarzami, ekspertami, uratowanymi i rodzinami zmarłych.



Do produkcji wykorzystano zdjęcia archiwalne z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, ale i materiały samych ratowników. - Tam nie ma zdjęć symulowanych. Wszystko, co zobaczyli widzowie, to fragmenty prawdziwych akcji - opisał Radosław Kietliński, współautor dokumentu.

- Można zobaczyć m.in. akcję ratunkową na Giewoncie. Takie zdjęcia, których jeszcze nikt wcześniej nie widział, bo pokazują, co działo się wtedy, kiedy 157 osób zostało rannych podczas rażenia piorunem w tym roku - opowiada Knapik.



Oprócz wspomnianych dziennikarzy twórcą dokumentu jest również Wojciech Pochrzęst z Polsat News. Za produkcję odpowiada Tobias Solorz.

"TOPR. Na każde wezwanie" 25 grudnia o godz. 20:00 w Polsat News.

