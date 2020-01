Ciało turysty w rejonie Świnicy i groźny wypadek w drodze na Rysy. Niebezpiecznie w Tatrach

Ratownicy TOPR odnaleźli we wtorek w rejonie Świdnicy ciało turysty. To najprawdopodobniej poszukiwany od niedzieli 42-latek. Również we wtorek interweniowali na szlaku na Rysy, gdzie spadła turystka. TOPR-owcy ostrzegają przed wyjściem w góry. Jest tak ślisko, że nawet profesjonalny sprzęt do zimowego wspinania nie gwarantuje bezpieczeństwa.