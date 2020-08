Koronawirus - Raport Dnia. Niedziela, 9 sierpnia

Zmalała liczba nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Po kilku dniach z rekordowymi liczbami pozytywnych testów na COVID-19 w niedzielę resort zdrowia poinformował o 624 przypadkach. Zdaniem prof. Andrzeja Fala ze szpitala MSWiA i UKSAW w Warszawie wróży to źle szkołom. Jego zdaniem 1 września to zła data na rozpoczęcie nauki. Jednocześnie ekspert zaleca ścisłe przestrzeganie obostrzeń.

W sobotę Ministerstwo Zdrowia podało rekordową liczbę nowych przypadków koronawirusa. Było ich 843. W niedzielę liczba ta była mniejsza o 219 przypadków. Według ekspertów nie oznacza, to że wirus ustępuje.

Ponad 600 nowych przypadków koronawirusa

"Mamy 624 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa" - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej pozytywnych testów wyszło w województwach śląskim i małopolskim. Resort dodał, że na Covid-19 zmarło kolejnych 7 pacjentów.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 624 nowych przypadkach koronawirusa,

zmarło 7 kolejnych osób,

liczba zakażonych wzrosła w Polsce do 51 tys. 791,

w sumie w kraju zmarło na COVID-19 1807 chorych,

wyzdrowiało 36 tys. 691 osób,

zajętych łóżek szpitalnych jest w Polsce 1930,

105 tys. 795 osób przebywa na kwarantannie.

"Jest nam niezmiernie przykro". Oświadczenie szpitala

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach opublikował oświadczenie w sprawie nieprecyzyjnego raportowania testów na koronawirusa. Z tego powodu Ministerstwo Zdrowia było zmuszone odjąć ze statystyk około 230 tys. wykonanych testów. To 10 procent wszystkich testów wykonanych w Polsce od początku pandemii.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach opublikował oświadczenie w sprawie raportowania testów na koronawirusa,

"W kolumnie +liczba wykonanych testów od pacjentów łącznie+ podawano liczbę wykonanych testów do dnia raportowania, powiększoną o liczbę testów wykonanych w danym dniu (narastająco)",

szpital podał, że w jego laboratorium realizowane jest ok. 120 badań na dobę,

oczekiwanie na wynik nie trwa dłużej niż 8 godzin,

szpital chce do końca roku zwiększyć liczbę testów do ok. 200 na dobę.

1 września to zła data na rozpoczęcie nauki w szkołach



- Pierwszy września jest może symboliczną, ale bardzo złą datą do rozpoczęcia nauki w szkołach - powiedział w "Gościu Wydarzeń" prof. Andrzej Fal. - Jeśli statystyki w kierunku końca wakacji będą się nasilały, to dzieci do szkół wrócić nie powinny - powiedział kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych w szpitalu MSWiA w Warszawie i dyrektor Instytutu Nauk Medycznych UKSW.

"Jeśli statystyki w tej chwili pokazujące się w środku wakacji, będą się pogłębiały, to dzieci do szkół pierwszego września wrócić nie powinny",

według eksperta okres powrotu do szkoły obfituje w infekcje,

"połączenie tego nasilenia z COVIDEM jest niekorzystne i niebezpieczne",

zaznaczył, że jeśli odpowiednie narzędzia będą zapewnione, to szkoła może być hybrydowa.

"Wejście do sklepu bez maseczki niepoważne"

- Problemy z wirusem pewnie będą coraz większe - powiedział w "Gościu Wydarzeń" profesor Andrzej Fal, kierowniki Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych w szpitalu MSWiA w Warszawie, a także dyrektor Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

"Nie wykazujemy się zbyt dużą odpowiedzialnością",

"Rozsądek to stosowanie maseczek, dezynfekcja, zachowywanie dystansu społecznego",

"Musimy wiedzieć, że to jest niebezpieczne i musimy się do tego dostosować",

"Koronawirus pozostawia u młodych ludzi trwałe, progresywne zmiany w mięśniu sercowym i w miąższu płuc",

"Wejście do sklepu bez maseczki jest niepoważne".

Sto dni bez nowego przypadku COVID-19

Nowa Zelandia odnotowała w niedzielę setny dzień bez nowego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem. Władze nie ogłaszają jednak końca epidemii i apelują o dalsze przestrzegania zasad higieny.

W Nowej Zelandii nie było nowe przypadku koronawirusa od 100 dni,

w szpitalach wciąż leczonych jest 23 chorych na COVID-19,

łącznie w kraju od początku pandemii potwierdzono 1219 zachorowań,

zmarło 22 chorych na koronawirusa.

Pożar hotelu dla osób z koronawirusem w Indiach

W pożarze, do jakiego doszło w niedzielę w hotelu Svarna Palce w Widźajawadzie w stanie Andhra Pradeś w Indiach życie straciło co najmniej 10 osób, a 15 jest rannych - podały lokalne władze.

Hotel był wykorzystywany jako miejsce kwarantanny dla osób, u których stwierdzono obecność SARS-CoV-2,

przyczyną pożaru byłe zwarcie instalacji elektrycznej w urządzeniu do klimatyzacji w lobby hotelu,

pożar szybko rozprzestrzenił się na wyższe pietra,

siedmiu rezydentów hotelu próbowało się ratować, skacząc w panice z tarasu, ale żaden z nich nie przeżył,

szef rządu stanowego Jaganmohan Reddy poinformował, że rodziny osób, które straciły życie w pożarze, otrzymają po 5 mln rupii indyjskich (249 717 zł),

w budynku przebywało ponad 20 chorych.

W tych krajach maseczki są obowiązkowe

W większości krajów Europy wprowadzono obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Zakrywanie ust i nosa wymagane jest najczęściej w sklepach i transporcie. Zasady mogą się różnić nawet wewnątrz jednego kraju; za ich lekceważenie grożą grzywny.

W całej Francji obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa we wszystkich zamkniętych przestrzeniach publicznych,

władze miejskie Amsterdamu i Rotterdamu wprowadziły w środę obowiązek zakładania maseczek na najbardziej ruchliwych ulicach handlowych,

w całej Holandii twarz trzeba zakrywać w pojazdach komunikacji publicznej,

od soboty w Anglii i w Szkocji, maseczki obowiązkowo trzeba nosić w sklepach, centrach handlowych i środkach komunikacji zbiorowej oraz w muzeach, bibliotekach, galeriach, kinach i świątyniach,

w Irlandii od poniedziałku obowiązkowe będzie używanie maseczek już nie tylko w komunikacji zbiorowej, ale i w sklepach i centrach handlowych,

w Hiszpanii trzeba zasłaniać usta i nos we wszystkich zamkniętych przestrzeniach publicznych oraz w otwartej przestrzeni publicznej,

twarz zasłaniać też musimy we wszystkich zamkniętych przestrzeniach publicznych oraz środkach transportu we Włoszech.

