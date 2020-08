- Pierwszy września jest może symboliczną, ale bardzo złą datą do rozpoczęcia nauki w szkołach - powiedział w "Gościu Wydarzeń" prof. Andrzej Fal. - Jeśli statystyki w kierunku końca wakacji będą się nasilały, to dzieci do szkół wrócić nie powinny - powiedział kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych w szpitalu MSWiA w Warszawie i dyrektor Instytutu Nauk Medycznych UKSW.