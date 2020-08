Pożar hotelu dla osób z koronawirusem w Indiach. Zginęło co najmniej 10 osób

Pozostający w prywatnych rękach hotel był wykorzystywany jako miejsce kwarantanny dla osób, u których stwierdzono obecność SARS-CoV-19, a nie musiały być hospitalizowane w specjalistycznych klinikach. Powodem pożaru byłe zwarcie instalacji elektrycznej w urządzeniu do klimatyzacji w lobby hotelu.

Pożar szybko rozprzestrzenił się na wyższe pietra. Siedmiu rezydentów hotelu próbowało się ratować, skacząc w panice z tarasu, ale żaden z nich nie przeżył. Jeszcze trzy osoby uległy zaczadzeniu.

#AndhraPradesh: Fire accident in a Hotel in Vijayawada today, where atleast 3 feared said to be dead. The accident has been handled by the fire and police departments on time. pic.twitter.com/JqapLKkAY8 — Ranjan Mistry (@mistryofficial) August 9, 2020

Rodziny otrzymają po 5 mln rupii indyjskich

Stojący na czele lokalnego rządu w stanie Andhra Pradeś Jaganmohan Reddy poinformował premiera Narendrę Modiego o sytuacji w Widźajawadzie. - Z bólem przyjąłem wiadomość o pożarze w ośrodku dla chorych na Covid-19 - napisał Modi. - Moje myśli są dziś z tymi, którzy stracili swych bliskich. Modlę się o szybki powrót do zdrowia tych, którzy ucierpieli - napisał Modi na Twitterze.

Struck with grief after hearing tragic news about COVID-19 care centre in Vijayawada where an accidental fire caused loss of lives. My thoughts and prayers are with the bereaved families. I wish speedy recovery for the injured. — President of India (@rashtrapatibhvn) August 9, 2020

Szef rządu stanowego Jaganmohan Reddy poinformował, że rodziny osób, które straciły życie w pożarze, otrzymają po 5 mln rupii indyjskich (249 717 zł), a władze dopilnują, by zostało przeprowadzone rzetelne śledztwo w sprawie przyczyn pożaru - pisze na swym portalu dziennik "The Indian Express".

Update #AndhraPradesh-Official death toll is now 10, acc to Vijayawada Police Commissioner. 2 people (security guards) jumped off the roof to escape fire, shifted to other hospitals. Few other medical staff, patients could be seen at window ledge to escape fire. #Covid_19 https://t.co/PSMnxHUoCb pic.twitter.com/8AiZcYGq2h — Rishika Sadam (@RishikaSadam) August 9, 2020

Do pożaru doszło w godzinach porannych. Media podają, że w budynku przebywało ponad 20 chorych.

Do pożaru doszło zaledwie kilka dni po podobnym wypadku, do jakiego doszło w Navrangpurze w stanie Gudźarat na zachodzie Indii. W prywatnej klinice dysponującej 50 łóżkami zginęło tam osiem osób. Osoby te były hospitalizowane na czwartym piętrze budynku, które zostało całkowicie strawione przez ogień.