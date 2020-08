Koronawirus - Raport Dnia. Czwartek, 6 sierpnia

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z pandemią.

Prawie 50 tys. zakażeń koronawirusem

Resort zdrowia poinformował o 726 nowych przypadkach zakażenia,

łącznie w Polsce od początku epidemii potwierdzono 49 tys. 515 zdiagnozowanych zachorowań,

najwięcej przypadków wykryto w Śląskiem ( 137), Małopolsce (118), na Mazowszu (107) oraz w Wielkopolsce (89),

z powodu koronawirusa zmarło 18 osób, najmłodsza miała 43 lata,

liczba ofiar epidemii w Polsce wzrosła do 1774,

w ciągu ostatniej doby wykonano 28,6 tys. testów,

na kwarantannie przebywa 102 tys. 815 osób,

9052 osoby są objęte nadzorem sanitarno-epidemiologicznym,

321 chorych wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby,

35 tys. 642 osoby zostały wyleczone od początku epidemii w Polsce,

w ostatnich dniach utrzymuje się tendencja większej liczby nowych przypadków.

Obostrzenia będą obowiązywać lokalnie

Resort zdrowia przedstawił szczegóły obostrzeń, jakie będą obowiązywać w powiatach, w których notuje się najwięcej nowych przypadków zakażenia.

Zaostrzone rygory będą dotyczyć dziewiętnastu powiatów w województwach śląskim, wielkopolskim, małopolskim, łódzkim i podkarpackim,

dziewięć powiatów "czerwonych", z najwyższymi wzrostami to: ostrzeszowski, nowosądecki, Nowy Sącz, wieluński, pszczyński, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, wodzisławski,

powiaty żółte to: wieruszowski, Jastrzębie Zdrój, jarosławski, Żory, kępiński, przemyski, cieszyński, pińczowski, oświęcimski, Przemyśl,

powiaty, w których nie zostanie stwierdzone przekroczenie krytycznych progów zakażeń, będą "zielone",

w "czerwonych" powiatach obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publiczne (na chodniku, w parku),

w "czerwonych" powiatach zakazana będzie organizacja kongresów i targów,

w "czerwonych" powiatach zakazana będzie działalność parków rozrywki i wesołych miasteczek

zabronione będą także wszelkie wydarzenia kulturalne,

w "czerwonych" regionach nie będą mogły też działać siłownie, kina, sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne, łaźnie, sauny, solaria, salony odchudzające i salony masażu.

w "czerwonych" powiatach na wydarzenia sportowe nie wejdzie publiczność,

Z kolei w lokalach gastronomicznych (np. restauracjach lub barach mlecznych) "zmieści się" maksymalnie jedna osoba na 4 metry kwadratowe,

w "żółtych" powiatach obostrzenia będą słabsze,

w "zielonych" powiatach nie będą zaostrzane reguły postępowania związane z Covid-19.

Wesela bez seniorów

Znane są już nowe zasady, które będą obowiązywać organizatorów wesel.

Wesela mają się odbywać w maseczkach,

w uroczystości nie będą mogli brać udziału seniorzy,

wiceminister rozwoju Olga Semieniuk zapowiedziała ich wejście "niezwłocznie",

w wytycznych opracowanych przez ministrów i GIS może się znaleźć ograniczenie liczby uczestników.

Czwarty parlamentarzysta z pozytywnym wynikiem

Poseł Koalicji Polskiej-PSL Andrzej Grzyb to czwarty parlamentarzystą, u którego w ostatnich dniach wykryto koronawirusa.

Poseł Koalicji Polskiej-PSL Andrzej Grzyb to czwarty parlamentarzysta z koronawirusem,

Grzyb zaznaczył, że w tej chwili nie ma żadnych objawów, które mogłyby go niepokoić,

dotychczas Covid-19 potwierdzono u Jana Filipa Libickiego,

ma go również Ryszard Bober z Koalicji Polskiej-PSL,

chory jest także Artura Dunin z Koalicji Obywatelskiej.

prezydencki minister Andrzej Dera, który miał kontakt z zakażonym senatorem, ma negatywny wynik testu.

Nowe podejście na Wyspach Kanaryjskich

Władze Wysp Kanaryjskich podpisały obowiązującą od tego tygodnia umowę, która zapewnia wszystkim turystom ubezpieczenie od skutków zachorowania na Covid-19 podczas wakacji spędzanych w tym regionie Hiszpanii.

Porozumienie zawarte przez regionalne ministerstwo ds. turystyki z firmą ubezpieczeniową będzie obowiązywało przez rok,

umowa gwarantuje pokrycie wszystkich kosztów związanych z leczeniem Covid-19,

umowa gwarantuje pokrycie wszystkich kosztów związanych z leczeniem Covid-19, pokryje ono także koszty przedłużenia pobytu i powrotu do rodzinnego kraju w przypadku konieczności poddania się kwarantannie,

ubezpieczenie obejmuje tylko turystów krajowych i zagranicznych), którzy zachorują podczas pobytu na Wyspach Kanaryjskich,

firma ubezpieczeniowa uruchomi specjalny telefon alarmowy, który będzie obsługiwał zgłoszenia dotyczące zachorowań wśród turystów.

Są ceny szczepionek na COVID-19

Za 100 mln dawek, będącej wciąż w fazie badań szczepionki przeciwko COVID-19 jednej z firm farmaceutycznych, rząd amerykański zapłaci ponad 1 mld dolarów,

szczepionka Johnson&Johnson ma kosztować 10 dolarów za jedną dawkę,

preparaty innych firm są nawet kilkakrotnie droższe, za jedną dawkę 20, a nawet około 40 dolarów,

szczepionki przeciwko COIVID-19 mogą być podawane w jednej lub dwóch dawkach,

Unia Europejska prowadzi rozmowy w sprawie dostaw szczepionki z koncernem Johnson&Johnson, ale ich wyniki nie są jeszcze znane,

ostateczne ceny szczepionek przeciwko COVID-19 będą zależały do skali produkcji.

Prawie 19 milionów zakażonych na świecie

globalna liczba przypadków wynosi prawie 19 milionów,

w czwartek potwierdzono na świecie łącznie 18 mln 851 tys. 834 zakażenia,

zmarło 708 tys. 540 osób,

najwięcej ofiar śmiertelnych jest w USA, 185 tys. 445 przypadków,

w ciągu ostatniej doby na Filipinach odnotowano 3561 nowych infekcji koronawirusem,

w Szwecji w tym tygodniu odnotowano wzrost zakażeń wśród młodych ludzi,

USA prawdopodobnie zatwierdzą szczepionkę na koronawirusa jeszcze w 2020 r.

Polska gospodarzem meczów lig europejskich

Polska jest jednym z krajów, które w przyszłym sezonie będą gospodarzami meczów piłkarskich, których rozegranie w pierwotnym miejscu będzie niemożliwe przez pandemię koronawirusa - podała UEFA. Chodzi o spotkania reprezentacji europejskich i Ligi Mistrzów.

UEFA podała, że Polska będzie gospodarzem, który zapewni "neutralny teren",

chodzi o mecze, których rozegranie uniemożliwi koronawirus,

decyzję w czwartek podjęła UEFA,

takie spotkania będą też rozgrywane w Grecji, na Cyprze i Węgrzech.

WIDEO DNIA - Andrzej Duda: Nie lubię nosić maseczki

- Ja nie lubię chodzić w maseczce. Ani mi to nie ułatwia życia, ani nie jest to dla mnie przyjemne. Prosił mnie sam pan minister (zdrowia Łukasz - red.) Szumowski, również prosił mnie o to pan minister (Jarosław - red.) Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, żebym nosił tę maseczkę, właśnie w związku z zaprzysiężeniem, które skupi ogromną uwagę społeczną. Po to, żeby pokazywać, że trzeba się zabezpieczać - powiedział prezydent w "Gościu Wydarzeń".

