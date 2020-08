"Mamy 726 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa" - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia. Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 49 515. Nie żyje też 18 kolejnych osób. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło w Polsce 1 774 pacjentów. W środę resort zdrowia informował o 640 nowych przypadkach, a we wtorek o 680.