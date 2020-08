W powiatach, gdzie w ostatnich dwóch tygodniach wystąpiło dużo przypadków zakażeń koronawirusem, będą czasowo wprowadzane większe obostrzenia niż obowiązują w całym kraju. - W tej chwili takich powiatów jest ok. 20 - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wśród nowych restrykcji mają być te dotyczące gastronomii, wesel i transportu.

Powiaty wytypowano na podstawie analizy wzrostu zachorowań i ich dynamiki. Szczegóły zostaną zaprezentowane podczas czwartkowej konferencji prasowej.

- Przeanalizowaliśmy dynamikę wzrostów zakażeń jaka jest we wszystkich powiatach w ciągu ostatnich 14 dni. Weryfikowaliśmy ile pojawiło się nowych zachorowań na 10 tys. mieszkańców i jaka jest dynamika zmian. Jak zauważyliśmy, mamy problem w około 20 powiatach - powiedział Łukasz Szumowski.

Regionalne obostrzenia "we wszystkich zakresach"

Minister zauważył, że w wielu miejscach np. na Pomorzu czy na Warmii i Mazurach, gdzie mimo iż przebywa dużo turystów nie ma znaczącego wzrostu liczby zachorowań.

- Niestety na południu Polski: na Śląsku, w Małopolsce czy ostatnio w Wielkopolsce i na Podkarpaciu, są powiaty, gdzie te wzrosty są bardzo duże - stwierdził.

Dodał, że resort będzie chciał wprowadzić w tych powiatach obostrzenia "we wszystkich praktycznie zakresach", czyli dotyczące targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu i obowiązku noszenia maseczek.

- Do epidemii trzeba podchodzić poważnie. Te czasowe obostrzenia, mam nadzieję, spowodują ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii i dadzą szanse, by powiaty wróciły do średniej krajowej zachorowań - wskazał.

Dwie kategorie powiatów

Szumowski poinformował, że powiaty, gdzie będą większe restrykcje zostaną podzielone na dwie kategorie: z większymi i mniejszymi obostrzeniami. Będzie to zależne od skali wzrostu zachorowań.

- Pamiętajmy, że mamy 380 powiatów w Polsce, więc ta liczba 20 to nie jest nawet 10 procent - przypomniał.

Minister zdrowia zapewnił, że sytuacja w powiatach będzie poddawana bieżącej analizie, a widoczne trendy mają być podstawą podejmowanych decyzji.

- Działania są konieczne, by sytuacja epidemiczna w kraju wróciła do stabilnego stanu - dodał Szumowski.

wka/ PAP, polsatnews.pl