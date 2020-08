Ociepa: Konfederacja próbuje zbudować kapitał polityczny nonszalancję nazywając odwagą

Podczas czwartkowego zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym, posłowie Konfederacji nie zamierzają zakładać maseczek.

- Szefowa kancelarii nie ma prawa zmusić posłów do wkładania maseczek - stwierdził Jakub Kulesza z Konfederacji. Przypomniał słowa ministra zdrowia sprzed kilku miesięcy, według którego osoby zdrowe nie muszą nosić maseczek.

- To postawa nieodpowiedzialna - skomentował wiceminister obrony. - Konfederacja od dłuższego czasu próbuje zbudować kapitał polityczny na nonszalancji, nazywają to odwagą. Często bycie odważnym kosztuje, a to jest pokazówka, która będzie miała konsekwencje - stwierdził Ociepa.

"Nie można cały czas się głaskać"

Tomasz Machała przypomniał zaprzysiężenie prezydenta sprzed pięciu lat, podczas którego Andrzej Duda mówił o konieczności odbudowania wspólnoty. Pytany, czy obecnie takie same wyzwania stoją przed prezydentem, wiceminister odpowiedział: "pewne różnice są naturalne w demokracji".

- Spór jest czymś w demokracji naturalnym, ale istotne jest, by nadawać mu właściwą miarę. Prezydent Duda to robił. Nawet po wygranych wyborach powiedział: dziękuję tym, którzy na mnie głosowali i przepraszam tych, którzy moim działaniem poczuli się urażeni - mówił Ociepa.

- Nie można cały czas się głaskać i mówić, że wspólnota jest celem samym w sobie. Wyzwaniami jest pozycjonowali Polski w świecie w czasie, kiedy świat się zmienia fundamentalnie - koronawirus, tendencje geopolityczne, bardzo szybki postęp technologiczny. Przed Polską jest olbrzymia szansa, ale też zagrożenie - mówił Ociepa.

Jak dodał, "wierzę, że prezydent będzie mówił głosem Porozumienia - o gospodarce, innowacjach".

"Program jest wspólny"

Pytany o rozmowy koalicyjne i spór z Solidarną Polską o program, Ociepa odpowiedział: "Zjednoczona Prawica ma program, on jest wspólny". - Pytanie, jak to zhierarchizować. Tym się dziś zajmujemy. Różnice są w akcentach i priorytetach, co najpierw, a co później - tłumaczył.

- Myślę, że stać nas na to, by porządkować wymiar sprawiedliwości i stawiać na rozwój, i inwestycje. Polska potrzebuje jednego i drugiego - podkreślił wiceminister.

