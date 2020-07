Koronawirus - Raport Dnia. Piątek, 31 lipca

W piątek padł kolejny dobowy rekord liczby nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. W związku z tym odbyło się posiedzenie rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Analizowano m.in. regionalne podejścia do obostrzeń, które mogłyby obejmować poszczególne gminy lub powiaty. W Polsce minister zdrowia przypomina o noszeniu maseczek, tymczasem prezydent Filipin zaleca, by dezynfekować je... benzyną.

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z pandemią.

W Polsce 45 688 potwierdzonych przypadków zakażenia

W piątek poinformowano o 657 nowych zakażeniach,

najwięcej przypadków - 227 - odnotowano w woj. śląskim,

przekazano informację o śmierci 7 pacjentów w wieku od 59 do 91 lat; łączna liczba zgonów wzrosła do 1716,

w ciągu minionej doby wykonano ponad 35,1 tys. testów,

1778 pacjentów jest hospitalizowanych, a 72 osoby są pod respiratorami,

97 tys. 189 osoby są objęte kwarantanną, a 8069 - nadzorem epidemiologicznym,

za wyleczonych uznano 33 tys. 987 pacjentów.

Rzecznik rządu: restrykcje mogą obowiązywać w poszczególnych powiatach

w piątek odbyło się posiedzenie rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zwołano je w reakcji na kolejny rekord liczby nowych zakażeń w Polsce (657 przypadków w piątek),

na razie nie zdecydowano o wprowadzeniu obowiązkowej kwarantanny dla wracających do Polski z państw, gdzie ryzyko zakażenia jest większe,

nie podjęto nowych decyzji ws. ewentualnych obostrzeń, lecz "nowe decyzje i plany na następne tygodnie".

analizowano m.in. regionalne podejścia do obostrzeń. Decyzje o nich mogą obejmować poszczególne gminy lub powiaty

Ognisko koronawirusa w fabryce w Wieluniu

Nowe ognisko koronawirusa w woj. łódzkim wykryto w zakładach produkcyjnych Wielton SA w Wieluniu

do tej pory wśród pracowników fabryki potwierdzono ponad 50 przypadków zakażenia

powstała lista osób mogących mieć kontakt z osobą zarażoną koronawirusem i tych, którzy pracują w sąsiednich obszarach

pracownicy ci zostają odsunięci od wykonywania swoich obowiązków i kontaktu z resztą zespołu do momentu uzyskania negatywnych wyników badań

W zakładzie zatrudnionych jest 1500 osób

Ksiądz zakażony koronawirusem, kościół zamknięty

Jeden z księży z katowickiego kościoła pod wezwaniem św. Jana i Pawła Męczenników jest zakażony koronawirusem,

parafia zdecydowała się na zamknięcie świątyni do odwołania,

Sanepid nie będzie poszukiwał wiernych uczestniczących w nabożeństwach prowadzonych przez zarażonego kapłana - powiedział ksiądz Sebastian Mazur, sprawujący posługę w parafii,

kościół w sobotę przejdzie dezynfekcję i w niedzielę świątynia ma być ponownie otwarta.

KE zawarła porozumienie z producentem szczepionki przeciwko Covid-19

KE zakończyła wstępne rozmowy z firmą farmaceutyczną Sanofi na temat zakupu potencjalnej szczepionki,

planowana jest możliwość zakupu szczepionki przez wszystkie państwa członkowskie UE,

Gdy badania dowiodą, iż szczepionka jest bezpieczna i skuteczna przeciwko Covid-19, to KE na podstawie umowy ramowej będzie miała możliwość zakupu 300 mln dawek w

Sanofi liczy na to, że Europejska Agencja Leków (EMA) dopuści szczepionkę do obrotu w czerwcu 2021 roku,

KE prowadzi też intensywne rozmowy z innymi producentami szczepionek.

Zabrakło alkoholu, więc pili środek odkażający. Zmarło co najmniej 10 osób

Co najmniej 10 osób śmiertelnie zatruło się po wypiciu płynu do dezynfekcji w wiosce Kurichedu w indyjskim stanie Andrha Pradesh,

Policja ustaliła, że mieszkańcy podczas "lockdownu" tej miejscowości przez pandemię, szukali zamiennika niedostępnych do kupienia alkoholi,

grupa uzależnionych osób zaczęła pić ogólnodostępny płyn do dezynfekcji zmieszany z wodą lub innym napojem,

niektórzy pili taką mieszankę przez co najmniej 10 dni, zanim nie trafili do szpitala.

Prezydent Filipin zalecił czyszczenie maseczek... benzyną

prezydent Filipin Rodrigo Duterte powiedział w piątek obywatelom, że powinni używać benzyny jako środka do dezynfekcji masek ochronnych

podkreślił, że jego rada nie jest żartem

- Po prostu idźcie na stację benzynową i weźcie kilka kropel, to środek dezynfekujący - mówił

Eksperci przestrzegają przed postępowaniem zgodnie ze wskazówkami prezydenta

WIDEO DNIA: minister Szumowski gościem "Wydarzeń"

- Jeśli będą powstawały listy gości na weselu, będzie można przyjechać i skontrolować, czy rzeczywiście bawi się tam tyle osób, ile podał organizator - mówił w "Gościu Wydarzeń" minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wyjaśnił, że obowiązek tworzenia takich spisów obowiązywałby w regionach, gdzie sytuacja epidemiczna jest gorsza niż w reszcie kraju.

- Jeżeli wprowadzimy nakaz kwarantanny po powrocie do Polski z innych państw, poinformujemy o tym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem - zapewnił minister zdrowia.

- Kwarantanna musi być rozważana (do wprowadzenia - red.), ale jest wiele innych form. Możemy też, wzorem Niemiec, testować pod kątem zakażenia przyjeżdżających do Polski - dodał gość Bogdana Rymanowskiego.

Obowiązkowe maseczki

Gość "Wydarzeń" zapewniał, że nie można wpadać w histerię w związku z sytuacją, ale również nie powinno się lekceważyć koronawirusa. - Należy zakładać maseczki, zasłaniać nos i usta. Trzeba wyraźnie podkreślić, że nie ma czegoś takiego, jak przeciwskazania medyczne do zasłaniania nosa i ust. Jeżeli ktoś ma ciężką niewydolność oddechową, to raczej zazwyczaj nie chodzi do sklepu i do autobusu, ale zawsze można założyć przyłbicę - mówił minister zdrowia.

- Nie ma żadnej wymówki. Za to, że ktoś nie ma maseczki, albo przyłbicy w zamkniętym pomieszczeniu, powinien dostawać mandat - mówił Szumowski, dodając, że na urlopie zaskoczyła go wymówka kobiety, która nie nosiła maseczki "przez klaustrofobię".

Minister skomentował również doniesienia medialne o swoim odejściu z rządu. - Broń Boże, nie chcę odchodzić. Jest w tej chwili wyzwanie koronawirusa - mówił w Polsat News.

pgo/luq/ polsatnews.pl