Wypowiedzenie konwencji stambulskiej. Konferencja ministra sprawiedliwości [OGLĄDAJ]

Ziobro na konferencji prasowej mówił, że środowiska lewicowe, związane z PO "wiele mówią" ws. przemocy wobec kobiet, ale "mało działają". - Podczas swoich rządów, mieli w głębokim poważaniu to, czy kobiety są ofiarami przemocy, czy ofiarami gwałtów - mówił minister sprawiedliwości.

Minister sprawiedliwości podkreślał, że konwencja ma "drugą część, która uderzy w interesy kobiet i interesy rodziny".

Stanowisko rządu



- Dyskutujmy o faktach, a nie próbujmy wrzucić tego w politykę - mówił w "Graffiti" Michał Dworczyk pytany o stanowisko Rady Europy ws. planu wypowiedzenia konwencji stambulskiej.

Szef kancelarii premiera zwrócił uwagę, że "pod zapisami o absolutnie słusznej sprawie, jaką jest obrona praw kobiet, mogą być przemycane pewne ideologiczne zapisy".

"Wielki krok wstecz"

"Polska nie powinna wycofywać się z konwencji stambulskiej" - uważa sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić. "Wyjście z niej byłoby godne ubolewania i stanowiłoby wielki krok wstecz, jeśli chodzi o ochronę kobiet przed przemocą w Europie" - oświadczyła w niedzielę.

Poland should not withdraw from the Istanbul Convention, says Council of Europe Secretary General: “Leaving the Istanbul Convention would be highly regrettable and a major step backwards in the protection of women against violence in Europe.” pic.twitter.com/dfNT2nmaMG