"Wielki krok wstecz". Rada Europy o planach wycofania się z konwencji stambulskiej

"Zapowiedzi przedstawicieli polskiego rządu, że Polska powinna wycofać się z konwencji stambulskiej, są alarmujące. Konwencja stambulska jest kluczowym międzynarodowym układem Rady Europy dotyczącym zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - i to jest jedyny cel, jaki jej przyświeca" - napisała w swym oświadczeniu Marija Pejčinović Burić.

"W przypadku jakichkolwiek nieporozumień lub nieporozumień dotyczących konwencji jesteśmy gotowi wyjaśnić je w konstruktywnym dialogu" - zadeklarowała w swym oświadczeniu wywodząca się z Chorwacji polityk, która w latach 90. studiowała w Warszawie.

Sprawa konwencji stambulskiej była jednym z tematów "Śniadania w Polsat News".

- To jest dokument, który do niczego nie zmusza, tylko zaleca. Większość zaleceń tego dokumentu i tak jest w polskim prawodawstwie, więc czemu służy krzyczenie, że będziemy się z tego wycofywali? Chyba sprawianiu wrażenia, że coś będziemy kombinowali przy przemocy domowej - mówił w sobotnim "Gościu Wydarzeń" poseł Paweł Kowal (Koalicja Obywatelska).

"Walka z przemocą domową jest priorytetem"

Oświadczenie Pejčinović Burić zostało opublikowane na Twitterze przez rzecznika Rady Europy Daniela Holtgena.

