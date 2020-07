Setki ludzi w Hagii Sophii. Rozpoczęły się modły

Tysiące Turków zebrały się przed murami świątyni w piątkowy poranek, oczekując na modlitwę. Hagia Sophia, zabytkowa świątynia, do tej pory będąca muzeum znów jest meczetem, wskutek decyzji prezydenta Turcji, Tayyipa Erdogana.

"Kończymy 86 lat tęsknoty"

W lipcu turecki sąd unieważnił dokument z 1934 roku stwierdzający, że świątynia stanowi muzeum. W następstwie tego Erdogan ogłosił, że Hagia Sophia ponowienie stanie się meczetem.

ZOBACZ: Hagia Sophia znów będzie meczetem. Erdogan podpisał dekret

- Kończymy dziś nasze 86 lat tęsknoty - powiedział Sait Colak jeden z oczekujących. Skomentował tak prawie 90 lat, od kiedy świątynia przestała być miejscem kultu i przemianowano ją na muzeum.

Dodał, że to jest możliwe dzięki Erdoganowi, "Dzięki naszemu prezydentowi i decyzjom sądu, możemy się modlić w Hagii Sophii".

ZOBACZ: Światowa Rada Kościołów wyraża żal i konsternację w sprawie Hagii Sophii

Prezydent podpisał dekret przekształcający Hagię Sophię w meczet w piątek 12 lipca. Od 24 lipca formalnie pełni już tę funkcję.

Prezydent na modlitwie

Od rana w świątyni trwa recytacja Koranu. Na placu przed świątynią wierni oczekują na możliwość wejścia do meczetu i pomodlenie się.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się przed godz. 13. Do modlących dołączył prezydent Turcji.

Erdogan recites holy Quran at Hagia Sophia just before the first Friday prayers in the ancient building in 86 years pic.twitter.com/FJvnKwtWbH