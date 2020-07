Hagia Sophia znów będzie meczetem? Jest decyzja sądu

Najwyższy sąd administracyjny w Turcji unieważnił w piątek dekret rządowy z 1934 roku przekształcający Hagię Sophię w muzeum. Orzekł, że był on niezgodny z prawem, torując w ten sposób drogę do przekształcenia słynnej świątyni w Stambule z powrotem w meczet.

Sąd wysłuchał w zeszłym tygodniu stanowiska stowarzyszenia, które złożyło wniosek o przywrócenie statusu meczetu dla muzeum Hagia Sophia. Oficjalnie popiera taką zmianę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

ZOBACZ: Zamiast wezwania do modlitwy meczety nadawały... "Bella Ciao"



Protest wyraziły dotąd władze USA, Francji i Grecji.



- Wzywamy rząd Turcji do dalszego utrzymywania świątyni Hagia Sophia jako muzeum, co powinno stanowić przykład zaangażowania Ankary w poszanowanie tradycji wiary i historycznej różnorodności, które przyczyniły się do powstania Republiki Turcji. Chcemy także zapewnienia, że świątynia pozostanie dostępna dla wszystkich - oświadczył Sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

"Jestem głęboko zaniepokojony"



Jego zdanie popierają również ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I, duchowy zwierzchnik około 300 mln prawosławnych na całym świecie Hieronim II, zwierzchnik greckiego Kościoła prawosławnego oraz patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl.



"Jestem głęboko zaniepokojony apelami niektórych polityków tureckich o zrewidowanie statusu świątyni Hagia Sophia jako muzeum" - napisał patriarcha Cyryl w oficjalnym komunikacie. Przypomniał w nim, że świątynia ta jest jednym z największych arcydzieł i pomników kultury chrześcijańskiej i symbolem "dla milionów chrześcijan na całym świecie".

Podobnie uważa rzecznik greckiego rządu. Według niego Turcja ryzykuje otwarcie "ogromnej przepaści emocjonalnej" z krajami chrześcijańskimi.

WIDEO - Atak na bazy USA. Świat czeka na oświadczenie prezydenta Trumpa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ PAP, polsatnews.pl, onet.pl