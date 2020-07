Światowa Rada Kościołów wyraża żal i konsternację w sprawie Hagii Sophii

Tymczasowy sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów Ioan Sauca w piśmie do prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana wyraził "żal i konsternację" z powodu decyzji o przekształceniu świątyni Hagia Sophia z muzeum w meczet - poinformowała w sobotę agencja AP.

Jako muzeum "Hagia Sophia była miejscem otwartości, spotkania i inspiracji dla ludzi ze wszystkich narodów" - napisał Ioan Sauca w liście opublikowanym w sobotę przez organizację z siedzibą w Genewie.

Sauca dodał, że status muzeum był "potężnym wyrazem" zaangażowania Turcji w integrację i sekularyzm.

Hagia Sophia została zbudowana 1500 lat temu jako prawosławna katedra. Została przekształcona w meczet po podbiciu Konstantynopola, obecnie Stambułu, przez Turków w 1453 r. W 1934 r. podjęto decyzję o przekształceniu świątyni w muzeum.

Erdogan podpisał dekret

Prezydent Turcji Tayyip Recep Erdogan w piątek formalnie przekształcił budynek z powrotem w meczet kilka godzin po tym, jak najwyższy sąd administracyjny unieważnił decyzję z 1934 roku.

Zapowiedział również, że 24 lipca odbędą się pierwsze muzułmańskie modlitwy.

Erdogan zapewnił, że 1500-letnia Hagia Sophia pozostanie nadal otwarta zarówno dla muzułmanów, jak i dla chrześcijan oraz wszystkich obcokrajowców. Dodał, że przekształcenie świątyni w meczet było suwerennym prawem Turcji, a każda krytyka tej decyzji będzie potraktowana jako atak na niepodległość tego kraju.

Status meczetu

Sąd wysłuchał w zeszłym tygodniu stanowiska stowarzyszenia, które złożyło wniosek o przywrócenie statusu meczetu dla muzeum Hagia Sophia. Oficjalnie taką zmianę popierał Erdogan.

Protest wyraziły władze USA, Francji i Grecji.



- Wzywamy rząd Turcji do dalszego utrzymywania świątyni Hagia Sophia jako muzeum, co powinno stanowić przykład zaangażowania Ankary w poszanowanie tradycji wiary i historycznej różnorodności, które przyczyniły się do powstania Republiki Turcji. Chcemy także zapewnienia, że świątynia pozostanie dostępna dla wszystkich - oświadczył Sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

